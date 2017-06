La intención es campeonar

Argentina ya aseguró un puesto en la Copa del Mundo Sub-17 de Baloncesto FIBA 2018 como anfitrión. Pero el país quiere demostrar en el Campeonato FIBA América Sub-16 de las Américas 2017 que se merece el lugar en el espectáculo mundial Sub-17. Este campeonato se jugará en el Polideportivo Cincuentenario de Formosa. Las dos primeras delegaciones llegaran el jueves: Argentina y Domicana, el domingo lo hará Estados Unidos, y finalmente el lunes lo haran: Paraguay, Mexico, Puerto Rico, Canada y Venezuela. Argentina organizará el evento continental Sub-16 en Formosa del 14 al 18 de junio y los tres mejores equipos, sin incluir a Argentina clasificarán a la Copa del Mundo Sub-17 de Baloncesto FIBA 2018, que se jugará en Rosario y Santa Fe, Argentina. Tomas Chapero, uno de los líderes de la generación argentina 2001, dice que él y sus compañeros de equipo quieren ganarse la ruta al torneo sub-17, incluso si ya son la primera nación confirmada en el listado de 16 equipos. “Tenemos expectativas muy altas, sabemos que ya estamos calificados para la Copa del Mundo Sub-17 de Baloncesto FIBA, pero eso no cambia la forma en que vamos a jugar, vamos a defender duro, jugar como equipo e intentar ganar cada partido”Tomas Chapero “Queremos demostrar que merecemos nuestro lugar en la Copa del Mundo Sub-17 de Baloncesto FIBA”, dijo Chapero. “Nuestro primer objetivo como equipo es terminar entre los primeros cuatro, y luego tratar de terminar lo más alto posible. Sabemos que el nivel va a ser muy alto con equipos fuertes como Estados Unidos o Canadá”. El hecho de que Argentina tenga garantizada una plaza en el evento Sub-17 no cambiará su nivel de esfuerzo este verano, enfatizó Chapero. “Tenemos expectativas muy altas, sabemos que ya estamos calificados para la Copa del Mundo Sub-17 de Baloncesto FIBA, pero eso no cambia la forma en que vamos a jugar, vamos a defender duro, jugar como equipo e intentar ganar cada partido”, dijo el nativo de Santa Fe. “Tenemos que imponer nuestro estilo de juego, jugar de la manera que sabemos, luchar por cada pelota, jugar unidos en la ofensiva y defender cada pelota como si fuera la última. Si hacemos eso, más el talento de los jugadores, podemos lograr nuestros objetivos. Tenemos que trabajar fuerte. Chapero también está ansioso por jugar delante de los aficionados locales en Formosa. “Es una gran motivación jugar en casa y esperamos tener un gran apoyo de nuestra gente”, dijo el delantero de 6 pies 9 pulgadas (2,06 metros). Argentina se enfrentará a Canadá, Paraguay y Venezuela en el Grupo A del Campeonato FIBA Sub-16 de las Américas. Los mejores dos equipos del grupo pasarán a las semifinales y los mejores tres equipos del torneo, sin incluir a Argentina, reservarán boletos a la Copa del Mundo Sub-17 el próximo verano en Argentina. Los argentinos tendrán bastante experiencia cuando comience el torneo Sub-16 en Formosa. Chapero y muchos de sus compañeros jugaron una serie de 11 partidos en enero y febrero en Europa. Los argentinos terminaron terceros en el torneo internacional con un récord de 5-2, con derrotas ante los equipos Sub-16 de Lituania y Turquía. “Esa gira nos hizo entender que tenemos que ser más intensos para competir a ese nivel”, dijo Chapero. “Fue una gran experiencia para todos nosotros, esa experiencia va a ser muy valiosa para el Campeonato FIBA Sub-16 de las Américas, ya que jugamos contra jugadores y equipos que estaban un paso por delante.” Ahora los argentinos saben lo que les espera y les ayudará a demostrar a los que dudan que también merecen estar jugando en la Copa del Mundo Sub-17 de Baloncesto FIBA 2018.