El futuro del básquet en Formosa

El Polideportivo Cincuentenario de Formosa será el centro del continente en materia de básquet con el inicio del FIBA Américas U16 donde los ocho mejores equipos jugarán por los tres boletos que restan para el Mundial U17 del año próximo. Mañana miércoles desde las 14, con un total de cuatro partidos, se inicia el torneo. El cierre de la jornada está a cargo de Argentina que, desde las 21, enfrentará a Canadá. La jornada de básquet arranca a las 14 con el partido entre Venezuela y Paraguay, equipos que están en la misma zona de Argentina. Los venezolanos llegan con las energías generadas por el muy buen presente que tiene su selección mayor aunque está claro que en estos torneos el gran sostén de los equipos es el trabajo que vienen haciendo en las bases. En el segundo partido de esta jornada inicial, a las 16.15, se presentara Estados Unidos. No solo impresionan por el record de haber ganado los cuatro FIBA Américas U16 y porque nunca perdieron. También lo hacen por el nivel que mostraron en su llegada a Formosa donde se incluyó un amistoso con la selección argentina. Puerto Rico es uno de los que aspira a llegar al mundial así que tendrá muy en claro que este primer paso en el torneo tiene toda la exigencia y más y sin dudas no perderá el foco en caso de llevarse una lógica derrota. A las 18.30 se jugará el otro encuentro de la Zona B. México enfrentará a República Dominicana. Un duelo sin favoritos pero con la realidad que el equipo que logre ganar quedará muy bien parado para el resto de sus juegos de fase de grupo. Luego de este tercer encuentro se hará un acto inaugural que contará con los formalismos de ocasión y un espectáculo artístico y desde las 21 llegará la presentación de Argentina ante Canadá. En la previa son los dos grandes candidatos de la zona para llegar a semifinales. Para ninguno de los dos habrá sido una buena noticia medirse en el primer partido pero es lo que tocó y así, el ganador de esta noche, tendrá muy en claro que dio un paso vital. El equipo argentino será más local que nunca, si vale la expresión, porque, por primera vez jugará un FIBA Américas con un chico formado en el básquet de Formosa. Se trata de Matías Von Schmeling que seguramente vivirá momentos inolvidables ante la posibilidad de jugar ante su familia, sus amigos y toda la gente con la que vive a diario. Algo similar ocurre con Lucas Gallardo, reclutado por La Unión de Formosa el año pasado. El chico nacido en La Rioja ya tiene una buena experiencia con la selección ya que formó parte del equipo que ganó el Sudamericano el año pasado en Paraguay y luego fue a una gira por Europa con el seleccionado. En la previa a la primera jornada del FIBA Américas, Mario Romay, Presidente del Comité Organizador Local, se refirió al FIBA Américas: “estamos muy contentos todos de poder hacer que Formosa sea otra vez sede de un evento panamericano clasificatorio al mundial ni más ni menos, y de la talla de las Federaciones que van a participar. Es un gran trabajo de todo un equipo, una decisión política y también todo lo que tiene que ver con la infraestructura con la que contamos para ser sede y alojarlos a todos en las condiciones que amerita un evento de este tipo”. Remarcó la tranquilidad que se llevó la gente de FIBA al llegar y ver cómo se estaba haciendo todo el trabajo previo: “justamente llegó el director deportivo de FIBA Latinoamérica, Javier Otero, también José Ortiz, un reconocido exbasquetbolista internacional, y vieron cómo está preparado el estadio, como nos estamos preparando, todo lo que tenía que ver con la hotelería, se está haciendo un gran trabajo como si fuera un gran equipo, así que mucho trabajo pero bien organizado”. También destacó la situación que se va a vivir en este torneo con la presencia de chicos que hoy juegan en Formosa: “en el 2008 fuimos meros espectadores de semejante título que ganó Argentina y hoy vamos a ser espectadores pero teniendo un jugador de la cantera del básquet local como Matías Von Schmeling de Sarmiento, que no es poco, y un jugador como Lucas Gallardo que es de La Rioja pero vino a forjar su futuro y desarrollarse en La Unión de Formosa”. Finalmente señaló: “cuando escuchamos que uno de los principales ejes de este gobierno es que cada uno pueda realizarse en el lugar donde eligió vivir, bueno este es un caso específico y a los hechos me remito, que hoy muchos jugadores y muchos deportistas de la provincia de Formosa no necesitan emigrar para poder seguir desarrollándose en lo que elijan, ya sea básquet, sea fútbol, vóley, natación, diferentes deportes donde podamos nosotros apostar al desarrollo de ellos”.