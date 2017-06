El Yacaré en Formosa

El correntino Federico Yacaré Kamerichs es uno de los tantos ex selección Argentina que se encuentra en Formosa presenciando el Panamericano FIBA U16, ahora formando parte de la estructura de la CABB, “Es lindo volver a presenciar este tipo de partidos, ver las formativas y los futuros talentos que tenemos en nuestro país; estoy dando mis primeros pasos, hace poco me designaron como colaborador en la parte formativa de la CABB y de a poco metiéndome en el ruedo”, dijo. Su trabajo, tal lo dice, es estar en el ámbito de las categorías formativas de nuestro básquet, “Potencial creo que tenemos y es una nueva propuesta de la Confederación de ir incorporando ex jugadores o tratar al menos de tener es mirada de los que fuimos jugadores mas de los dirigentes claro que es importante y esta bueno que nos vayamos involucrando de a poco. Hay que trabajar mucho y hay un equipo de trabajo fabuloso que tiene dos patas: Silvio Santader y Sebastian Uranga y de a poco ir mejorando”.