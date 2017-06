Argentina ganó y está en Semifinales

Con un gran segundo tiempo, Argentina cerró bien un partido parejo y se llevó una importante victoria 71-52 sobre Paraguay para obtener el último pasaje hacia semifinales del FIBA Américas U16 que se disputa en Formosa hasta el 18 de junio. Bautista Lugarini fue el goleador con 17 puntos. Este sábado, desde las 21 horas, los chicos argentinos se medirán en semis ante el poderoso Estados Unidos. Aun con muchos errores, Argentina dio un paso adelante, mostró una sensible mejora con respecto al partido ante Venezuela y se llevó un triunfo (71-52) muy valioso desde lo anímico ante el aguerrido equipo paraguayo. Esta fue la segunda victoria albiceleste en el torneo. Bautista Lugarini fue el líder argentino con 17 puntos más 13 rebotes. Con la buena mano de José Barreto (dos triples en un ratito), más un par de ataques incisivos, Paraguay arrancó mejor el partido y se escapó 9-4 promediando el primer periodo. Argentina achicó con un triple de Tomás Chapero, pero los guaraníes contestaron rápidamente para estirar la ventaja a 7 (14-7). Los dirigidos por Diego Lifschitz repitieron la baja efectividad de partidos anteriores y Paraguay se fue al primer descanso con ventaja 18-11. El segundo cuarto fue físico, defensivo y arrancó con una notable sequía ofensiva por parte de ambos equipos. Un triple de Lucas Gallardo rompió el cero a cero en el parcial y acercó al conjunto albiceleste a 4 (18-14), con 6 minutos restantes en el periodo. El base riojano dio respuestas ofensivas, sumó 8 puntos en un ratito y Argentina se puso a 1 (20-19). Poco después, un gran triple de Gastón Bertona adelantó a los chicos argentinos por primera vez (24-22). Sin embargo, Paraguay, ayudado por las desatenciones argentinas, lo cerró mejor y sacó 6 puntos de renta al entretiempo (30-24) gracias a un parcial 8-0. Al regreso de los vestuarios, cada equipo mantuvo su libreto. Paraguay continuó apostando a su intensidad, atacando el aro con posesiones cortas, mientras que Argentina jugó más en cinco contra cinco y movió el balón buscando el mejor tiro. Parecía que ninguno de los dos equipos podía hacer la diferencia y, con 3m42s restantes en el cuarto, Paraguay mantenía la ventaja de 6 (42-36). Sin embargo, a partir de ahí, en ese lapso final del tercer periodo, se vio lo mejor de Argentina que con puntos de Bautista Lugarini, Tomás Chapero, Ignacio Varisco y Juan Cruz Scacchi metió un parcial de 9-0 para pasar al frente (45-42) al llegar al inicio de los 10 minutos finales. Tras unos minutos de paridad, tres libres de Lugarini más una espectacular volcada de Scacchi le permitieron tomar la máxima de 7 (52-45) a Argentina y levantar al público local. Una seguidilla de errores argentinos le dio vida a Paraguay. Sin embargo, gracias a la buena defensa y la puntería desde larga distancia de Bertona y Pividori, los dirigidos por Lifschitz llegaron a una nueva máxima de 10 (58-48) con 4m21s por jugar. En el desenlace, Paraguay no se entregó, pero Argentina mantuvo la calma e hizo crecer su ventaja, lo que le permitió cerrar el partido sin pasar sobresaltos y quedarse con el triunfo. Finalmente fue victoria 71-52 para desatar el festejo del público argentino y llevarse el último pasaje para las semifinales. POSICIONES GRUPO A 1° Canadá 6 puntos (3-0) 2° Argentina 5 puntos (2-1) 3° Paraguay 4 puntos (1-2) 4° Venezuela 3 puntos (0-3) GRUPO B 1° Estados Unidos 6 puntos (3-0) 2° Puerto Rico 5 puntos (2-1) 3° República Dominicana 4 puntos (1-2) 4° México 3 puntos (0-3) Sábado 17 de junio – Reclasificación Partido 13 – 14.15hs: Paraguay vs México Partido 14 – 16.30hs: República Dominicana vs Venezuela Sábado 17 de junio – Semifinales Partido 15 – 18.45hs: Canadá vs Puerto Rico Partido 16 – 21.00hs: Estados Unidos vs Argentina