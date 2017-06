Poco que hacer ante el candidato

En la penúltima jornada del FIBA Américas U16 que se disputa en Formosa, la Selección Nacional perdió en semifinales por un amplio 121-49 ante Estados Unidos y jugará por el tercer puesto frente a Puerto Rico, este domingo desde las 18.45. Estados Unidos y Canadá jugarán la final. Estados Unidos hizo sentir todo su poderío ante Argentina y se impuso 121-49 en la segunda semifinal del FIBA Américas U16. Los norteamericanos marcaron una enorme diferencia en la primera mitad y controlaron el juego a partir de ahí. Bautista Lugarini fue el goleador argentino con 15 puntos. El primer cuarto tuvo dos etapas bien marcadas. En los primeros minutos, Argentina incomodó a Estados Unidos, que cometió muchos errores, y tras un inicio 6-0 para los norteamericanos equilibró el marcador a 6-5, gracias a cinco libres de un incisivo Gastón Bertona. Sin embargo, en la segunda mitad del primer periodo, Estados Unidos fue una topadora. El base Jeremy Roach abrió el partido con tres triples y el parcial hasta el cierre de los 10 minutos iniciales fue de 24-4 (30-9). En el segundo periodo se mantuvo la misma tendencia que en el cierre del primero. Los dirigidos por Diego Lifschitz tuvieron muchos problemas para subir la bola. Estados Unidos, con su intensidad, talla y longitud, complicó cada ofensiva albiceleste. Más fuertes y potentes, los norteamericanos marcaron una gran diferencia en los rebotes (23-9) y provocaron muchas pérdidas en Argentina (22 en el primer tiempo). El parcial del segundo cuarto fue 41-12 para los norteamericanos, que llegaron al entretiempo arriba 71-21. Al regreso de los vestuarios, se vio a un equipo argentino más sereno, que por momentos pudo desplegar su juego de pases. Es cierto también que Estados Unidos cedió en su intensidad y hubo más espacio para los chicos argentinos. Pasados seis minutos en el tercer periodo, Argentina estaba arriba en el parcial 10-9 (80-31). Más allá de eso, los norteamericanos se terminaron imponiendo en el cuarto (18-11) para llegar a los 10 minutos finales arriba 89-32. Con el partido totalmente resuelto, el último periodo fue equilibrado durante los primeros minutos y lo terminó ganando Estados Unidos 32-17, para finalmente llevarse el triunfo por 121-49. En definitiva fue una derrota sumamente amplia que seguramente dejará mucho para aprender. Por último, vale recordar que tanto Estados Unidos como Argentina ya se encuentran clasificados para el Mundial U17 2018. QUINTA JORNADA – Domingo 18 de junio 14.15hs: Paraguay vs Venezuela 16.30hs – Partido por el 5° puesto – República Dominicana vs México 18.45hs – Partido por el 3° puesto – Argentina vs Puerto Rico 21.00hs – Final – Canadá vs Estados Unidos Foto: FIBA Diego García