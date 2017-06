De punta a punta fue el campeón

Tal como se preveía, no hubo equivalencias de ningún tipo y Estados Unidos derrotó a Canadá por un contundente 111 a 60 para quedarse con la final del FIBA Américas U16 de Formosa. De esta manera ratificó su dominio absoluto en la categoría, adjudicándose el certamen por quinta vez en cinco ediciones (2009, 2011, 2013 y 2015). El campeón tuvo, como durante todo el campeonato, una intensidad inigualable como para establecer rápidamente diferencias en el marcador (49 a 26 el PT), que luego supo administrar en base a su profunda rotación y reparto del goleo (seis jugadores con 11 puntos o más). Le sobraron argumentos ante la amenaza canadiense: mostró una defensa compacta y muy afilada desde el primer minuto de juego, que a la vez supo premiar con puntos fáciles de transición y un formidable trabajo de sus internos (Carey Jr., MVP del torneo, y Wiseman). En síntesis: su juego fue tan efectivo como siempre. El título jamás corrió riesgo. Y si hubo un rival que le generó alguna incomodad, ése no fue Canadá (a lo sumo Puerto Rico y durante menos de un tiempo). Es difícil descubrir el techo de este plantel campeón, con proyección NBA para al menos cinco de sus jugadores (siguiendo los parámetros de los propios especialistas estadounidenses). Lo que sí queda claro es que en este marco continental, no hubo quien les pueda hacer sombra. Durante los cinco días de torneo, Estados Unidos jugó por encima del aro y ratificó su condición de máxima potencia mundial.