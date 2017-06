Formosa no pudo clasificar al Argentino

El seleccionado formoseño U17 de Básquet Femenino no pudo lograr victoria alguna en el Regional clasificatorio para el Argentino y de esta forma se quedó sin chances de ser parte de esa competencia. Perdió sus dos encuentros, ante las locales de Chaco por 102 a 22 y frente a Corrientes por 70 a 44, partido en que Damaris Valdez fue la goleadora de las nuestras con 13 tantos. El seleccionado de Corrientes venció Formosa 70-44, por la segunda fecha del Torneo Regional Femenino de Selecciones U17. Con este resultado Corrientes y Chaco clasificaron al Argentino de Chubut, y ahora definirán entre sí, el campeonato, a las 18. Tiziana Huici 26, Brenda Cardozo 11 y Priscila Vidal 10, las goleadoras de Corrientes. Síntesis: Corrientes (70) Agustina Basualdo 1, Ariela Gauna 9, Priscila Vidal 10, Belén Gómez 5, Brenda Cardozo 11, (FI); Micaela Cañete 2, Tiziana Huici 26, Jennifer Quijano 3, Magali Urbina 2, Tamara Salomón 1, Martina Godoy 0, Magali Sinchez 0. DT: Juan González AT: Micaela Sánchez Formosa (44) Fiorella Di Domenico 2, Aymara Benítez 4, Viviana del Carmen Fernández 6, Lucia Bareiro 3, Nicol Friedrichs 6, (FI); Milagros Galeano 4, Daira Balderrama 2, Naira Barrios 0, Damaris Valdez 13, Josefina Beloso 0, Nadie Alegre 2, Carla Ruiz Díaz 2. DT: Rodrigo Landriel. AT: Omar Benítez y Luciana Conte Parciales: 22-10, 38- 16, (16-6); 55-27 (17-11); 70-44 (15-17). Árbitros: Marcos Lovato y Johana Suarez Estadio: Antonio Golob