Clínica ENEBA en nuestra ciudad

Este fin de semana se realizará en el Polideportivo Cincuentenario la Clínica Reválida ENEBA para los entrenadores del NEA -Chaco, Corrientes, Misiones y Formosa-, correspondiente a la temporada 2017. La Clínica es organizada por ENEBA Formosa, la Federación Formoseña de Basquetbol y auspiciada por la Subsecretaria de Deportes y Recreación Comunitaria. En esta ocasión el grupo de trabajo encabezado por el Director Provincial de ENEBA, Daniel Cano, está enfrascados en ultimar detalles para que Formosa sea nuevamente sede de una Clínica exitosa. Estarán disertando entrenadores de reconocida trayectoria en el ámbito nacional, quienes no dudaron en decir “presentes” en la convocatoria realizada, entre otras cosas, porque ya han tenido relaciones con el básquet de la región donde han desarrollado buena parte de sus carreras. Se trata de Nicolás Casalánguida, de último paso por Obras y ahora contratado por Atenas; Ariel Rearte, viene de dirigir a Instituto en la Liga; y Jorge Caballero, de paso recientes por Hindú y Alvear de Villa Angela. El coordinador pedagógico de la Clínica, Licenciado Raúl Aguilar Nodarse contó que el encuentro con los entrenadores de la región “tendrá características especiales. En primer lugar los disertantes, con reconocido prestigio, experiencia y resultados deportivos, se dedicarán al trabajo de las categorías de formación, dedicando parte de sus exposiciones a la enseñanza de los fundamentos técnicos de nuestro deporte. Por otra parte, en dos de los módulos, especialmente en los de Fundamentación Individual, la disertación será a dos voces, cuando Nicolás Casalánguida y Ariel Rearte se junten para trasmitir sus enseñanzas. Los participantes de la Clínica deben tener en cuenta que los 8 módulos deberán ser presenciados por todos los niveles (1, 2 y 3), aunque los módulos del sábado a la mañana y los dos primeros módulos del sábado a la tarde tendrán una orientación a los niveles 1 y 2. Así los dos últimos módulos del sábado a la tarde y los dos módulos del domingo a la mañana tendrán una orientación a los niveles 2 y 3. El sábado arrancará con Rearte de 9 a 10.20 con el tema Juego de transición encadenado con el juego de conceptos. A las 10.30 se hará el acto inaugural de la Clínica Revalida. Desde las 10.40 y hasta las 12 expondrá Jorge Caballero, Comportamiento del perímetro con el balón interior. En la tarde del sábado sigue a las 14.30 con Casalánguida y Rearte desarrollando Fundamentación Individual que tendrá un segundo capítulo a las 15.40. Desde las 17 será turno para Casalánguida con Balance Defensivo y cerrará desde las 18.15, Rearte con Defensa de riesgo en el pick and roll lateral. El domingo por la mañana son los últimos módulos. Desde las 9.30, Caballero dará Fundamentos ofensivos para el juego del pick and roll y desde las 11, Casalánguida cierra con Defensa del Pick and roll central. La Clínica tendrá también su cuota emotiva ya que en la oportunidad se brindará un homenaje a Luis “Rubio” Barbieri, fallecido meses atrás y cuyo nombre lleva la escuela de entrenadores de básquet de Formosa.