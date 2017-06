Vuelve el Campus del Huevo

Del 12 al 16 de julio se realizará en Formosa el séptimo Campus de Oscar "Huevo" Sánchez. La cita ya obligada a esta altura - por los años de continuidad- será en el Majestuoso Cincuentenario donde los chicos podrán sumar conocimientos con el staff que además de Sánchez, incluirá al formador serbio Alex Glisic y Mariano Sánchez. La presencia del “Huevo” Sánchez, cabeza del campus de básquet más prestigioso de Sudamérica, vuelve a ser una excelente oportunidad para que los chicos tengan esta cantidad de días que dura el encuentro con un entrenamiento específico que apunta a mejoras sus recursos técnicos. Como también se sabe, en estos campus se da un capítulo aparte que tiene que ver con la convivencia de los chicos que no solo pasan juntos las horas de entrenamientos sino que comparten todo el día. Tal como ocurrió el año pasado, en esta séptima edición, Oscar “Huevo” Sánchez contará con el aporte de su hijo Mariano Sánchez y también del entrenador serbio Alex Glisic. Contar con Glisic siempre es un gran placer para Sánchez: “es un orgullo poder anunciar que vamos a contar con el gran Aleksandar Glisic, del cual no solo aprenden los jugadores, sino también nosotros los entrenadores. Para el que lo conoce, ya sabe de lo que hablo. Para el que no, les aseguro que Alex es un entrenador de primer nivel mundial, campeón de Europa, formador de jugadores como Miloš Teodosi%u0107 y formó parte del staff de verano de San Antonio Spurs”. El costo del Campus en Formosa, para los chicos de Formosa, tiene un valor muy inferior a los Campus que Sánchez hace en otros puntos del país, esto a través del apoyo que todos los años brinda el Gobierno de la Provincia que través de la Subsecretaría de Deportes y la Federación Formoseña de Básquetbol, hacen posible su concreción. También cabe destacar que este año también se logró abrir el campus a la región, en tanto que ya hay chicos inscriptos de Posadas - Misiones, Corrientes, Totoras -. Santa Fe, Asunción y Pilar del Paraguay, y a confirmar chicos de Bolivia. Los interesados en anotarse deben comunicarse con el Coordinador del Campus en Formosa, Sr. Mario Martínez ( 543704-293364 ) o bien enviar un mail a Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla . Para mayores informes pueden concurrir a las oficinas de la Federación Formoseña de Básquet en el primer piso del estadio Centenario.