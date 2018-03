Tanineras a Goya

Desde este viernes el plantel principal de básquet femenino del Club Sarmiento participa en uno de los importantes torneos de la región, en esta oportunidad en la ciudad de Goya, Corrientes. Se trata de la 21° edición de este torneo de verano, que se llevará a cabo entre los días viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de marzo. Para las “Tanineras” es una muy buena ocasión de seguir tomando ritmo de cara a un año 2018 donde el objetivo primordial pasa por crecer en el nivel competitivo. Las dirigidas por Elías Gutiérrez vienen moviéndose desde hace un mes para llegar de buena manera al primer certamen importante de esta temporada. Las jugadoras de Sarmiento que van a afrontar el certamen son: Ana Paula Acosta, Alejandra Romero, Lourdes Videla, Laura Martínez, Agustina Oruego, Victoria Rodríguez, Guadalupe Marturet, Lucía Gómez, Marcela Palacios, Johana Bobadilla y Fabiana Leguizamón. Laura Martínez es una de las referentes del plantel y previo al viaje contó sus sensaciones: “Estamos trabando fuerte desde hace un par de semanas, con chicas nuevas, con otros que hay regresado a la entidad. Este viaje se hace todos los años, fuimos tres veces en los últimos años. Este torneo es uno de los más importantes en la región y participan equipos de Chaco, Corrientes y Misiones, lo cual es clave para medirnos y saber adónde estamos paradas. Viene genial arrancar el año con este viaje a Goya. En los últimos entrenamientos se hizo mucho hincapié en lo táctico, sobre todo en lo defensivo. Ir nos va hacer volver con otro roce, con otra cabeza, siempre suma viajar, más allá de lo que pueda pasar en cuanto a resultados”. Las zonas Zona "A": Unión (Goya), 1536 Viviendas "B" (Corrientes) y Club Vanguardia (Posadas) Zona "B": C. Eucalipto (Goya), Club San Fernando (Resistencia) y 1536 Viviendas "A" (Corrientes) Zona "C": Amad (Goya), Sol Dorado (Posadas) y Sarmiento (Formosa). Fixture Viernes 9 de marzo Cancha de Unión 19:30 horas -Eucaliptos vs. 1536 Viviendas "A" -Unión vs. Vanguardia -Amad vs. Sol Dorado Sábado 10 de marzo Cancha de Unión 9:00 horas -San Fernando vs. Eucalipts -1536 Viviendas "B" vs. Unión Cancha Amad 10:00 horas Amad vs. Sarmiento Cancha Unión 16:00 horas San Fernando vs. 1536 Viviendas "A" Vanguardia vs. 1536 Viviendas "B" Cancha Amad 17:00 horas Sarmiento vs. Sol Dorado