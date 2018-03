Estrenaron temporada

Las chicas del básquet femenino de Sarmiento tuvieron su debut en este 2018. Estuvieron presentes en el “Torneo de Verano” que se realiza en Goya. Las dirigidas por Elías Gutiérrez jugaron cuatro partidos con dos victorias y dos derrotas. Fue la primera experiencia para este grupo de jugadoras que desde hace casi un mes se viene entrenado en el parquet de la institución. En su debut, las dirigidas por Gutiérrez perdieron con Amad por un ajustado 35 a 33, luego se recuperaron ante Sol Dorado al que vencieron por 55-44. Ya en la jornada dominical vencieron a Vanguardia por un categórico 79 a 25 y luego cayeron ante San Fernando por 48 a 32 en el choque por la Copa de Plata. El plantel formoseño estuvo integrado por: Ana Paula Acosta, Alejandra Romero, Lourdes Videla, Laura Martínez, Agustina Oruego, Victoria Rodríguez, Guadalupe Marturet, Lucía Gómez, Marcela Palacios, Johana Bobadilla y Fabiana Leguizamón. Todos los partidos 46-Eucaliptos vs. 1536 Viviendas “A”-61 49-Unión vs. Vanguardia-36 64-Amad vs. Sol Dorado-40 64-San Fernando vs. Eucalipts-51 47-1536 Viviendas “B” vs. Unión-16 35-Amad vs. Sarmiento-33 55-San Fernando vs. 1536 Viviendas “A”-60 44-Vanguardia vs. 1536 Viviendas “B”-26 55-Sarmiento vs. Sol Dorado-44 49-Vanguardia vs. San Fernando-72 15-1536 Viviendas “B” vs. Eucaliptos-33 50-Unión vs. 1536 Viviendas “A”-52 9-1536 Viviendas “B” vs. Sol Dorado-20 25-Vanguardia vs. Sarmiento-79 54-Unión vs. Amad-34 24-Sol Dorado vs. Eucaliptos-42 32-Sarmiento vs. San Fernando-48 36-Amad vs. 1536 Viviendas “A”-60