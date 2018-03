Copa Costa Rica con tinte Internacional

Un muy importante evento de básquet se anuncia para este viernes y sábado en el Club “Taninero”. Se trata de un cuadrangular de carácter intencional que llevará el nombre de un emblema del básquet de Formosa como lo fue y lo es Luis Martínez Flores. La copa llevará el nombre "Copa Costa Rica" y la jugarán Sarmiento, San Lorenzo y dos equipos más que destacados del básquet paraguayo como lo son Olimpia y Libertad. El certamen es organizado en forma conjunta por las dos instituciones de Formosa y cabe destacar que se cobrara una entrada de $30 a modo de colaboración para solventar los gastos operativos del torneo. Para el “Taninero” se trata de una muy buena forma de seguir tomando rodaje de cara a un 2018 plagado de desafío, entre ellos la Primera División de la FFBB y el Pre Federal que otorgará una plaza para el próximo Torneo Federal de Básquet. En el equipo auriazul jugarán sus primeros minutos algunos de los nombres que han llegado para la doble competencia como lo son Víctor Sudol, Emiliano Giménez y Facundo González. Para ellos y el resto se trata de un cuadrangular más que valioso, no solo para seguir midiendo fuerzas contra un rival directo como lo es San Lorenzo sino también con elencos de la talla de Olimpia y Libertad, que año tras año animar el básquet paraguayo y además forman parte de torneos sudamericanos. San Lorenzo se sumó este año a la Federación Formoseña de Básquet, con el mismo grupo de trabajo que lidera Francisco Medina, que tuvo su paso por Don Bosco y que viene de trabajar en Sol de Mayo. El equipo que dirige Mario Martínez tiene jugadores de la talla de Guillermo Medina y Alejandro Medina. Olimpia es de los equipos más importantes de Paraguay, tiene jugadores históricos como Javier Martínez y Guillermo Araujo. Alejandro Peralta por citar uno de sus nombres más conocidos, es jugador de la Selección Paraguaya. Los “Kings” vienen de jugar la Liga Sudamericana de Básquet y se ponen a punto para la Liga Paraguaya que se inicia el 22 de marzo. El entrenador es Juan Pablo Feliú y cabe destacar que el “Decano” conquistó 32 títulos en su país. Libertad también busca ponerse en ritmo de cara a la Liga Paraguaya. El equipo es entrenado por Rene Arce. Se encuentra en pleno proceso de recambio generacional, dejando ir a varios de sus jugadores históricos y utilizando a muchos juveniles U23 y U19. El “Gumarelo” fue 13 veces campeón de la principal liga de su país. Vale destacar que en la primera jornada del torneo y luego del partido entre Sarmiento y Libertad, se le entregará una plaqueta a la familia de “Costa Rica”. Estarán presentes sus hijos Mario, actual entrenador del “azulgrana”, Manuel (jugador de Sarmiento), Laura (jugadora de Sarmiento) y Gabriela. También estarna presentes su esposa María Ester y sus nietos Gaspar y Mora. Programa de partidos Viernes 16/03: -19:30hs Sarmiento vs Libertad -21:00 hs Entrega de plaqueta a familia Martínez. -21:30hs San Lorenzo vs Olimpia Kings Sábado 17/03: -9:30hs Sarmiento vs San Lorenzo -11:00 hs Olimpia Kings vs Libertad -18:30hs San Lorenzo vs Libertad -20:00 hs Sarmiento vs Olimpia Kings