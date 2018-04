"La idea es que se diviertan y aprendan"

La formación de los jóvenes que son el semillero y serán el futuro del club es primordial en el “Taninero”. Marcos Frutos trabaja junto a los Pañales, los Mosquitos, Pre Mini y Mini Básquet y en este espacio repasa los métodos para entrenar con los pequeños del Club Sarmiento.

“Hace muchos años que estoy, casi siete años. Ingresé con otros dos profes, ellos dejaron y yo seguí hasta ahora. De chiquito hice básquet, así que me gustó desde el vamos la idea de trabajar con chicos, que van desde los 4 años en Pañales hasta los 12 en el Mini Básquet. Es una etapa clave en la formación, los nenes de 4 y 5 años es importante para desarrollar aspectos generales como motricidad, ellos aprenden a saltar, correr, arrastrarse. Se trata de los movimientos básicos para que el niño vaya aprendiendo a como caer, a como saltar. Luego le agregamos el balón y siempre lo hacemos jugar. Trabajamos con conos y con diferentes juegos, como la “Mancha” o “Sacale la cola al zorro” entre otros. En esta etapa ellos quieren jugar” sostuvo el Profesor. Sobre la concentración que puede alcanzar un niño a la hora de entrenar, Marcos manifestó: “Cada vez llegan más chicos a entrenar y lógicamente que hay diferentes situaciones. Nosotros le damos una semana para que ellos vean si les gusta, para que prueben si se integran con el resto de los chicos. Dejamos que los padres estén cerca y luego les pedimos a los padres que se acerquen más a la zona de las tribunas. A veces pasa que hay chicos a los que les puede costar un poco estar en grupos numerosos. Pero desde el club lo que buscamos es permanentemente que los chicos se sientan a gusto”. Desde el Club Sarmiento se busca establecer una línea de trabajo entre cada uno de los profes que trabajan día a día en la institución. Frutos hace eco de esto y así lo describe: “Hay un trabajo mancomunado, la idea es que todos estemos integrados en todas las categorías. Es trabajar en equipos para debatir, para intercambiar ideas y lograr lo mejor. Un ejemplo, a veces viene Gustavo (Huel) a participar de un entrenamiento y si tiene alguna idea diferente la da y nosotros la incorporamos al trabajo semanal”. Para cerrar Marcos deslizó: “Son tres estímulos por semana en Pañales, Mosquitos, Pre Mini y Mini. En U13 se trabaja los cinco días de la semana. El piso de parquet fue una incorporación más que valiosa. A los más chiquitos le ayuda a tener una caída no tan dolorosa como con el piso anterior. A ellos los divierte más y es una experiencia enriquecedora. Antes no estaba y ahora es para disfrutar y que cada vez se acerquen más chiquitos. Están todos invitados, el club tiene las puertas abiertas para todos y que tienen solo que animarse”.