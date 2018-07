El seleccionado de básquet de Mayores de nuestra Provincia definió en los últimos días el plantel que afrontará el Argentino en Misiones. Será dirigido por Raúl Aguilar Nordase. Hoy da inicio el torneo y el debut será antes los dueños de casa.

Marcos Sabaj Maximiliano Ríos Tobías Gómez Nicolás Gómez Luciano Cárdenas Manuel Martínez Carlos Gavilán Juan Yergovic Víctor Sudol Mario Cristanchi Gustavo Mambrín Lautaro Cabrera DT: Raúl Aguilar Nodarse Asistentes: Félix Medina y Cristian Paredes. PF: Ezequiel Valenzuela. Utilero: Maximiliano Gon Delegado: Mario Martínez. ZONA “A” – Sede: Eldorado DOMINGO 22 DE JULIO 16:00 Mendoza vs Córdoba 18:30 Tucumán vs Entre Ríos 21:00 Neuquén vs Chaco LUNES 23 DE JULIO 16:00 Chaco vs Mendoza 18:30 Entre Ríos vs Neuquén 21:00 Córdoba vs Tucumán MARTES 24 DE JULIO 16:00 Neuquén vs Córdoba 18:30 Tucumán vs Mendoza 21:00 Chaco vs Entre Ríos MIÉRCOLES 25 DE JULIO 16:00 Córdoba vs Entre Ríos 18:30 Tucumán vs Chaco 21:00 Mendoza vs Neuquén JUEVES 26 DE JULIO 16:00 Chaco vs Córdoba 18:30 Entre Ríos vs Mendoza 21:00 Neuquén vs Tucumán SÁBADO 28 DE JULIO 18:00 SEMIFINAL 1 20:00 SEMIFINAL 2 DOMINGO 29 DE JULIO 18:00 PARTIDO POR EL TERCER PUESTO 20:00 PARTIDO FINAL ZONA “B” – Sede: Posadas DOMINGO 22 DE JULIO (horarios a definir) La Pampa vs Buenos Aires Santa Fe vs Corrientes ACTO INAUGURAL Misiones vs Formosa LUNES 23 DE JULIO 16:30 Formosa vs Santa Fe 19:00 Corrientes vs La Pampa 21:30 Buenos Aires vs Misiones MARTES 24 DE JULIO 16:30 Buenos Aires vs Formosa 19:00 Santa Fe vs La Pampa 21:30 Misiones vs Corrientes MIÉRCOLES 25 DE JULIO 16:30 Corrientes vs Buenos Aires 19:00 La Pampa vs Formosa 21:30 Misiones vs Santa Fe JUEVES 26 DE JULIO 16:30 Formosa vs Corrientes 19:00 Buenos Aires vs Santa Fe 21:30 La Pampa vs Misiones VIERNES 27 DE JULIO HORARIOS A CONFIRMAR Partidos por el 9° y 10° puesto