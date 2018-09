Con un básquetbol de alto nivel y un juego colectivo que hizo recordar a los mejores tiempos de la Selección, Argentina venció a Puerto Rico 106-84 en el cierre de la primera ventana de la segunda fase en las Eliminatorias al Mundial de China 2019 y dio un paso clave en las aspiraciones de clasificación. El partido se disputó en el Estadio Cincuentenario de la ciudad de Formosa que se vio colmado de aficionados. Sin Marcos Delía en la formación titular (lo reemplazó Gabriel Deck, pasando Luis Scola a jugar como pivote), Argentina mostró un juego aceitado de entrada, imponiéndose en la pintura con sus perimetrales (Facundo Campazzo y Luca Vildoza) encontrando a los internos en reiteradas ocasiones. Por ahí pasó el fuerte de la Selección, que no encontraba el tiro externo. Como a Puerto Rico también le fallaba la mano a distancia, esa falta de efectividad no se sentía en el marcador, donde de a poco el equipo de Sergio Hernández comenzaba a sacar distancias. La diferencia, que fue de 2 al final del primer parcial (20-18), empezó a estirarse en el segundo período. A partir del ingreso de Delía (reemplazó al capitán y en menos de cinco minutos sumó 8 tantos) se vio lo mejor de Argentina, que fortaleció la defensa (sólo José Juan Barea, que se cargó de faltas, pudo anotar a buen ritmo) y empezó a desnivelar a partir de la velocidad en las transiciones. Deck, para entonces, ya explotaba y se volvía imparable. Oveja Hernández aprovechó y no le dio descanso en los primeros 20 minutos. Tortuga respondió: sumó 15 tantos con altísima efectividad (7 de 9) y nada menos que 9 rebotes, 4 de ellos en ataque. En los tableros Argentina marcaba una diferencia rotunda y la única deuda hasta entonces comenzó a saldarse a partir de la mano de Nicolás Laprovittola, que clavó tres triples casi al hilo. Un cierre a toda orquesta del seleccionado, con mucha rotación y juego colectivo, permitió llegar al descanso con la máxima de la noche: 56-37. Si Puerto Rico salió del vestuario tras el entretiempo con la idea de retomar la iniciativa y recortar distancias, se chocó con un paredón. Porque un rápido parcial de 8-0 de Argentina llevó la diferencia a casi 30 y prácticamente se terminó el partido. Quedaba tiempo, pero la visita no oponía resistencia. Ahí, muchos entendieron en Formosa por qué les había costado tanto vencer a Panamá, el más débil del grupo. Pese a la enorme brecha, Hernández no echó mano a una rotación demasiado amplia y tuvo sentido: en un grupo cerrado y que promete postergar la definición hasta la última fecha, la diferencia de puntos puede ser vital. Deck (que además bajó 11 rebotes) y Laprovittola fueron goleadores con 21 tantos, mientras que Scola sumó 20 y Delía 15. El triunfo fue valiosísimo. Argentina aprovechó con fuerza a sus hombres más importantes que participan de la Euroliga, como Campazzo, Deck y Vildoza. Para la próxima ventana, a disputarse del 29 de noviembre al 3 de diciembre, cuando la Selección reciba a Estados Unidos y México en La Rioja e incluso para la última (del 21 al 25 de febrero de 2019, visita a Puerto Rico y Estados Unidos) ellos no podrán estar. Pero ya hicieron su parte dejando al equipo algo más cerca del Mundial: si se dan los resultados, Argentina hasta podría clasificarse perdiendo los cuatro partidos que faltan.