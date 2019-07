Formosa será sede el Argentino de básquet

Luego de 36 años, Formosa volverá a ser sede del Campeonato Argentino de Basquet de Selecciones Masculino de Mayores. Será del 19 al 25 de agosto y participarán 12 equipos de todo el país. Los escenarios de competencia serán los estadios Cincuentenario y Centenario.

La Confederación Argentina de Basquetbol depositó, una vez más, toda su confianza en Formosa y es así que eligió a su afiliada, la Federación Formoseña de Basquet, para llevar adelante la edición 85º del Más Argentino de los Campeonatos, torneo que se cumple desde 1928 y que, hasta acá, en una sola oportunidad en toda esa gran historia, había llegado a Formosa. Eso fue en el año 1983 con lo que a 36 años de esa ocasión, se hará por segunda vez en el costado norte de la Argentina. Vale la pena remarcar lo de la confianza renovada por parte de la CABB para Formosa como plaza organizativa donde ya hubo dos FIBA Américas en categorías menores, también un Argentino de 3x3 e incluso el hecho histórico que se dio el año pasado cuando la Selección Argentina de Mayores disputó un encuentro por las Eliminatorias hacia el Mundial de este año en China. El Argentino de Selecciones es una competencia emblemática en el deporte argentino por los años de existencia que tiene. Esta será la edición 85º y en Formosa hará su segunda parada luego de aquél primer torneo que se hizo en 1983. Serán doce seleccionados los que estarán compitiendo con un sistema que ya está establecido donde serán divididos en cuatro zonas de tres integrantes cada una desde donde los dos mejores avanzarán a los cuartos de final. Justamente en relación al Argentino que tendrá como escenarios el Cincuentenario y el Centenario, para el domingo 18 de agosto se espera la llegada de las delegaciones, la fase de grupos se concretará en tres días, 19, 20 y 21; el 22 será jornada de descanso, el 23 los cuartos de final, más los encuentros para definir las posiciones del noveno al décimo segundo lugar; el 24 las semifinales y el 25 las definiciones por el tercer y primer puesto. Córdoba llegará como defensor del título ya que se impuso el año pasado en Misiones donde superó en la final a Entre Ríos por 90 a 83. Con ese logro quedó a un solo título de Santa Fe y Buenos Aires quienes fueron campeones en 13 ediciones, solamente superados por Capital Federal que acumula 19. Para el sorteo de las zonas, en primera instancia se elegirán los cabezas de serie que serán Córdoba, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires -finalizaron en las primeras 4 posiciones de la edición anterior-. Luego, será el turno de la segunda línea de cada zona, que estará integrada por Mendoza, Santa Fe, Chaco y Corrientes. Una vez determinados los dos primeros integrantes de cada zona, será el turno de elección de zona por parte de la Federación organizadora –Formosa-; para finalizar dicha cuestión con el sorteo de zonas de los equipos restantes -Tucumán y los dos clasificados vía Promocional-. Sobre el sistema de competencia ya se marcó que las 12 Federaciones se dividirán en cuatro zonas de tres equipos cada una para competir entre sí todos contra todos entre los equipos de la misma zona, más un partido denominado “inter-zonal”, que consistirá en un partido entre la zona vecina -zona “A” se cruzará con zona “B”; mientras que la Zona “C” hará lo propio con la “D”- del mismo nivel pre-determinado en el sorteo de zonas. El resultado de dicho partido “inter-zonal” será tenido en cuenta en la tabla de posiciones que integre cada equipo. Las Federaciones que hayan finalizado en la tercera posición de su zona se reordenarán en una nueva tabla de posiciones del 1 al 4 según los resultados obtenidos en la Fase Regular y utilizando los criterios FIBA para determinar los desempates que hubiere. Ordenados del 1 al 4, se cruzarán de la siguiente manera: 1º vs 4º y 2º vs 3º. Quienes pierdan estos encuentros, descenderán a la instancia Promocional. Los dos ganadores jugarán para definir el puesto 9 y 10. A la Fase Campeonato clasificarán los dos primeros de cada zona, para competir de la siguiente manera en Cuartos de Final: 1º “A” vs 2º “C” Serie 1, 1º “C” vs 2º “A” Serie 2, 1º “B” vs 2º “D” Serie 3 y 1º “D” vs 2º “B” Serie 4. Los perdedores habrán finalizado su participación. Mientras que, los ganadores accederán a las Semifinales por el Puesto 1 al 4, a disputarse de la siguiente manera: Semifinal 1: Ganador Serie 1 vs Ganador Serie 2 y Semifinal 2: Ganador Serie 3 vs Ganador Serie 4. Las ganadores de semifinal competirán por el 1º puesto, mientras que, los perdedores harán lo propio para determinar la 3º posición.