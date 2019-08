Están los 12 de Formosa y el fixture

La Selección de Formosa definió los 12 jugadores para el Campeonato Argentino así como también quedó determinado el fixture. Nuestro seleccionado iniciará su participación el lunes 19 del corriente a las 21:30 horas en el estadio Centenario frente a Santiago del Estero en la fecha interzonal. Bases: Sergio Mora, Maximiliano Ríos y Lautaro Cabrera. Escoltas: Tobías Gómez y Emiliano Giménez. Aleros: Alexis Elsener, Luciano Cárdenas y Elías Iñiguez. Ala pivote: Carlos Gavilán y Facundo González. Pivote: Javier Cáceres y Nahuel Vicentín. DT: Félix Medina. AT: Raúl Aguilar Nodarse. PF: Ezequiel Valenzuela. Kinesiólogo: Ricardo Soria. Utilero: Maxi Gon. ARGENTINO DE BASQUET FORMOSA 2019 FIXTURE Lunes 19 ESTADIO CENTENARIO 15 hs. Entre Ríos vs Chaco (ZA) 17:30 hs. Misiones vs Mendoza (ZB) 20 hs. ACTO INAUGURAL 21:30 hs. Formosa vs Santiago (I3) ESTADIO CINCUENTENARIO (Horarios únicos por Acto Inaugural) 13 hs. Buenos Aires vs Corrientes (ZC) 15:15 hs. Córdoba vs Santa Fe (ZD) 17:30 hs. Tierra del Fuego vs Tucumán (I3) Martes 20 ESTADIO CENTENARIO 15:30 hs. Entre Ríos vs Santiago (ZA) 18:30 hs. Chaco vs Mendoza (I2) 21:30 hs. Formosa vs Misiones (ZB) ESTADIO CINCUENTENARIO 15 hs. Buenos Aires vs Tierra del Fuego (ZC) 17:30 hs. Corrientes vs Santa Fe (I2) 20 hs. Córdoba vs Tucumán (ZD) Miércoles 21 ESTADIO CENTENARIO 15:30 hs. Entre Ríos vs Misiones (I1) 18:30 hs. Chaco vs Santiago (ZA) 21:30 hs. Formosa vs Mendoza (ZB) ESTADIO CINCUENTENARIO 15 hs. Corrientes vs Tierra del Fuego (ZC) 17:30 hs. Santa Fe vs Tucumán (ZD) 20 hs. Buenos Aires vs Córdoba (I1) Jueves 22 (Descansan los ocho mejores) ESTADIO CENTENARIO 16 hs Puesto 9 al 12 – 2º vs 3º 18 hs Puesto 9 al 12 – 1º vs 4º Viernes 23 ESTADIO CENTENARIO 11 hs. 9° Puesto 18:30 Cuartos de Final – Serie 1 21:30 hs. Cuartos de Final – Serie 2 ESTADIO CINCUENTENARIO 17 hs. Cuartos de Final – Serie 3 20:30 hs. Cuartos de Final – Serie 4 Sábado 24 ESTADIO CINCUENTENARIO 19 hs Semifinal 1 21.30 hs Semifinal 2 Domingo 25 ESTADIO CINCUENTENARIO 19 hs Tercer Puesto 21.30 hs Final