Debut y victoria para Formosa

Con cuatro de los seis encuentros definidos en los últimos minutos, el torneo más argentino de todos mostró alto nivel de juego y sangre fría en los cierres en su primera jornada en Formosa. El local, Tucumán, Buenos Aires, Santa Fe, Misiones y Entre Ríos debutaron con una sonrisa.

INTERZONALES FORMOSA 86 – 63 SANTIAGO DEL ESTERO Formosa se estrenó frente a su gente con intensidad defensiva y sumando en contraataque después del salto inicial en el Estadio Centenario. Pese a los rebotes ofensivos visitantes y las conversiones de Gabriel Kalalo, sus perimetrales pudieron lastimar en la zona pintada santiagueña y se adelantaron en el primer cuarto (18-15). Santiago del Estero revirtió el resultado con aciertos consecutivos desde 6,75. Sin embargo, los locales apretaron las marcas, dejaron sin anotar a su rival por cuatro minutos y estiraron la diferencia en el primer tiempo (37-28) con el goleo de su quinteto titular. El representativo formoseño mantuvo la energía en la defensa y, a partir de la jerarquía de Alexis Elsener y los recursos ofensivos de Carlos Benítez, terminó por imponer una ventaja de más de 20 puntos. En los últimos diez minutos ambos técnicos aprovecharon para rotar sus planteles y en un cierre de ida y vuelta cada jugador pudo sumar en su casilla individual. Finalmente el local decretó el triunfo por 86 a 63. Síntesis: Formosa (86): Mora 2, Gómez 16, Elsener 12, Benítez 14 y Cáceres 5 (F.I.); Ríos 1, Vicentín 9, Cárdenas 11, Giménez 10, Cabrera, González 4 e Iñiguez 2. DT: Félix Medina. Santiago del Estero (63): Pagani 7, Badami 6, Kalalo 10, Garnica 4 y Ledesma 9 (F.I.); G. Rojas 12, Burgos 5, Paz 5, Loto Turk, Nieto, J. Rojas 3 y Gómez Delconte 2 DT: Carlos Paz. Parciales: 18-15, 37-28 (19-13), 62-41 (25-13), 85-63 (24-22). TUCUMÁN 98 – 54 TIERRA DEL FUEGO En el otro choque interzonal, Tucumán tuvo un enorme debut frente a Tierra del Fuego y tomó confianza de cara a un grupo complicado. El equipo sureño equiparó a su rival en los primeros minutos con mucha intensidad en la defensa estacionada, pero no tuvo efectividad en ninguno de sus lanzamientos. Sacando réditos de eso, y a partir de la conducción de Roberto Orresta, el plantel dirigido por Mario Vildoza consiguió un parcial 20-2 en el cuarto inicial. El seleccionado tucumano tuvo un arranque furioso en el segundo capítulo: convirtió tres triples en el primer minuto y estiró la ventaja a 31. Los 37 puntos que anotó Tucumán en ese cuarto y sus variantes ofensivas (cinco jugadores en doble dígito) fueron mucho para Tierra del Fuego, que tuvo como goleador a Lucas Valinotti con 15 puntos. Síntesis: Tucumán (98): Osores 10, Muruaga 8, Walter 8, Julián y Orresta 11 (F.I.); N. Rodríguez 7, Echavarría 6, Ortiz 12, Soria 16, Palazzo 12, Corbalán 3, G. Rodríguez 10. DT: Mario Vildoza. Tierra del Fuego (54): Winschel, Tévez 6, Díaz 4, C. Miranda 5 y L. Miranda 3 (F.I.); Moyano 6, Zamora 11, Valinotti 15, Petelco, González 2, Banco. DT: Pablo Márquez. Parciales: 26-6, 63-30 (37-24), 85-45 (22-15), 98-54 (13-8). ENTRE RÍOS 73 – 71 CHACO La paridad marcó el partido desde el pitazo inicial hasta el final. Chaco rotó todo su plantel en el primer tiempo, en el que diez jugadores anotaron y mostraron una superioridad rebotera que les permitió lastimar a su rival abajo del aro. Entre Ríos contrarrestó con buenas marcas sobre la pelota y cortando línea de pases para correr la cancha. A pesar de la efectividad de Pablo Pastori en los litoraleños, el equipo del noreste terminó un punto arriba el primer tiempo (41-40). Franco Vieta monopolizó las ofensivas chaqueñas en el tercer cuarto. Anotó de todas las vías para sumar 12 puntos en ese pasaje y permitirle a su equipo mantenerse al frente. Entre Ríos, último subcampeón, ajustó las marcas en el cierre y apostó a la remontada. Se cerró dentro de su perímetro, le quitó conversiones de campo a su rival en los cinco minutos finales y con un doble clave de Agustín Richard cuando terminaba el juego estableció el 73 a 71 definitivo. Síntesis: Entre Ríos (73): Richard 10, Silva 2, Fernández 5, Boffelli 9 y Pastori 18 (F.I.); Bogado 14, Aguirre 4, Díaz 6, Pérez 5, M. Gómez, Cabrera y J. Gómez. DT: René Richard. Chaco (71): Favio Vieta 8, Franco Vieta 17, Martínez 3, Barreto 13 y Frencia 2 (F.I.); Acosta 6, Marcon 4, Pérez Douthat 2, Diez 9, Coronel, Rolfi 3 y Spagnoli 4. DT: Eric Rovner. Parciales: 14-18, 40-41 (26-23), 58-60 (18-19), 73-71 (15-11). MISIONES 65 – 63 MENDOZA El seleccionado misionero se llevó un cerrado partido en el que tuvo que sufrir hasta la última posesión. Tomó una importante ventaja en el inicio: apoyado en las anotaciones de Taiel Gómez Quinteros y Carlos Báez, logró un parcial 15-0 antes del final del primer cuarto. Mendoza pudo reponerse de unos minutos iniciales sumamente erráticos. Los aciertos externos de Rodrigo Funes (cuatro triples) y la esforzada tarea de Gabriel Rivero recortaron la distancia de doble dígito y pusieron a tiro a su equipo, frente a un Misiones que recayó en las pérdidas (17) en ese pasaje. A falta de seis segundos, los mendocinos tuvieron un último intento (que se puede ver en este video) desde 6,75 metros, pero fallaron y el representativo misionero pudo debutar con un celebrado triunfo. Síntesis: Misiones (65): Konaczuk 5, T. Gómez Quinteros 18, Báez 9, Peralta 14 y L. Gómez Quinteros 12 (F.I.); Monsalve 5, Zandomeni 2, Zagert y Falero. DT: Juan José Bidarra. Mendoza (63): Moreno 4, Rivero 12, Guevara 13, Funes 14 y Sanz 3 (F.I.); Ávalos 6, Egas 5, Del Ponte 4, Arancibia 2, Furlantto 0 y Francese. DT: Sergio Pedemonte. Parciales: 7-20, 25-40 (18-20), 44-51 (19-11), 63-65 (19-14). En el primer encuentro de la jornada, Buenos Aires sacó la ventaja inicial llegando con facilidad hasta debajo del canasto a través de los rompimientos de Julián Roumec. Por el otro lado los bonaerenses también le permitieron a Corrientes anotar de bandeja. Precisamente, apoyados en Francisco Bonja en el segundo cuarto tomaron el liderazgo en la primera mitad (36-35). A la vuelta del descanso, Franco Aguirre condujo las ofensivas correntinas y cambió por tiros libres todas las infracciones que recibió para sacar doble dígito de distancia en el tercer período. Los dirigidos por Ariel Amarillo se recompusieron con el oficio de Pablo Alderete en la zona pintada y la puntería de Federico Harina (3 de 7 en triples, 8/8 en libres) para revertir el tanteador y quedarse con el triunfo en el debut por 74 a 67. Síntesis: Buenos Aires (74): Roumec 14, Harina 27, Levato 5, Toranzo y Amichetti 3 (F.I.); Chaves 4, Alderete 12, Varela 2, Chaves 6, Attademo 5, Piñero y Morera. DT: Ariel Amarillo. Corrientes (67): Aguirre 20, Morales 10, Zacarias 7, Insaurralde 4 y Torne (F.I.); Ramírez Acevedo 4, González 5, Bonja 7 y Monzón 2. DT: Juan López Ríos. Parciales: 24-17, 35-36 (11-19), 48-57 (13-21), 74-67 (26-10). SANTA FE 91 – 87 CÓRDOBA Por historia y renombre, Santa Fe y Córdoba disputaban el partido más atractivo de la primera jornada. No decepcionaron: se intercambiaron el liderazgo hasta el cuarto final, cuando el elenco litoraleño anotó 33 puntos y estableció el 91 a 87 definitivo. El ganador aprovechó la acumulación de faltas de su rival, su buena efectividad en los tiros libres y el repartido goleo para conseguir un importante triunfo. El seleccionado cordobés logró remontar una distancia de doble dígito (42-32) en el segundo cuarto con rompimientos y bandejas, además de un gran trabajo ofensivo de la dupla Simondi-Álvarez. Continuaron sumando con efectividad en el tercer cuarto (28 puntos en ese pasaje) a partir de sus visitas a la línea de libres y la tarea de Tomás Acosta en la base. Pero sobre el cierre apareció todo el poderío anotador de Santa Fe: Jonathan Sacco se adueñó de la pintura, Alejo Britos metió bombas en momentos claves y Andrés Jaime se hizo cargo de las posesiones en el final. Junto a eso, el trabajo colectivo en ambos canastos en los últimos minutos le dieron el primer paso a los dirigidos por Leandro Spies. Síntesis: Santa Fe (91): Jaime 23, Solari 8, Sacco 14, Bosch 2 y Polonia 7 (F.I.); Mecoli 15, Godoy 8, Britos 11, Montani 3 y Gaido. DT: Leandro Spies. Córdoba (87): Simondi 18, Álvarez 16, Cardo, Acosta 15 e Isola 11 (F.I.); Ferrero 4, Bergamin 7, Moreno 10, Perussia 6, Segura, Cravero y Ledesma. DT: Martín López. Parciales: 20-21, 42-37 (22-16), 58-65 (16-28), 91-87 (33-22).