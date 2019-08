Formosa entre los ocho mejores

Pasó la segunda jornada del 85° Campeonato Argentino de Mayores que arrojó varios resultados abultados y un gran encuentro entre Córdoba y Tucumán. Tanto el local, como Buenos Aires y Entre Ríos son los primeros clasificados a la siguiente instancia. Queda por definir el grupo D. CORRIENTES 89 - 73 SANTA FE Los del Litoral fueron superiores en el primer cuarto y se lo llevaron por 21-17 con un buen pasaje de Aguirre y Torne. Santa Fe reacciónó de la mano de Solari y Bosch para mantenerse siempre en juego en los últimos minutos de la primera mitad, pero Corrientes lo cerró arriba por 39-35 gracias a un triple de Julián Morales. En el complemento comenzó el show de Morales. Los doce puntos del alero de Estudiantes de Olavarría fueron claves para que su selección cierre el tercer cuarto 64-53 y dominar con más tranquilidad el encuentro. El inicio del último parcial también mostró un claro dominio del equipo correntino que se recuperó de la derrota ante Buenos Aires en la primera jornada. Síntesis: Corrientes (89): Torne 12, Morales 30, Insaurralde 9, G. González 7 y Aguirre 5 (F.I.); Bonja 6, Ramírez Acevedo 6; Zacarías, J. González 5, Monzón 9, R. Vallejos, E. Vallejos. DT: Juan López Ríos Santa Fe (73): Solari 19, Jaime 8, Sacco 15, Poloni 6 y Bosch 13 (F.I.); Mecoli 4, Britos 6, Giacchetti, Galante, Montani 4, Gaido.DT: Leandro Spies Parciales: 21-17, 39-35 (18-18), 64-53 (25-18), 89-73 (25-20) CHACO 79 – 68 MENDOZA Los del norte del país salieron al parquet del Centenario de Formosa con mucha intensidad y, con buenas apariciones de Barreto, Vieta y Martinez, sacaron una ventaja de seis unidades al finalizar el primer cuarto. Pese a embestidas de Mendoza en el segundo chico, el equipo de Rovner mantuvo la diferencia y cerró la primera mitad arriba por 38-33. En el inicio del segundo tiempo el elenco chaqueño no dejó dudas y con una gran eficacia en tiros de tres puntos (5/8) cerró el tercer período con un parcial de 25-17 para así liquidar el encuentro. Mendoza se acercó el el inicio del último cuarto con una buena labor de Egas, pero nuevamente Chaco encontró en Vieta y Martinez sus cartas claves para llevarse el primer triunfo en este Torneo Argentino por 79-68. Chaco (79): Martínez 18, Favio Vieta 9, Franco Vieta 20, Barreto 10 y Frencia 2 (F.I.); Coronel 4, Pérez Douthat 9, Diez 3, Marcon 2, Rolfi 2, Acosta y Spagnoli. DT: Eric Rovner. Mendoza (68): Funes 9, Moreno 7, Guevara 11, Rivero 3 y Del Ponte 2 (F.I.); Ávalos 4, Egas 22, Sanz 6, Arancibia 4, Furlanetto, Francese y Sández. DT: Sergio Pedemonte. Parciales: 21-15, 38-33 (17-18), 63-50 (25-17), 79-68 (16-18). SANTIAGO DEL ESTERO 70 - 77 ENTRE RÍOS El elenco de René Richard tuvo un gran comienzo del encuentro y aprovechó la buena efectividad de su perímetro para cerrar el primer parcial arriba por siete puntos. Los santiagueños se mantuvieron en juego gracias a una buena labor de Paz, pero Pastori y Aguirre se hicieron cargo de las ofensivas entrerrianas y aumentaron la ventaja a doce al cerrar el segundo cuarto. Los entrerrianos entraron mejor al segundo tiempo y sacaron máxima de 18 puntos y soportaron avances de los santiagueños durante la mayor parte del tercer cuarto. Aguirre apareció en el comienzo del último parcial con cuatro unidades y así liquidar las acciones. Los dirigidos por Marcos Paz se acercaron sobre el cierre, pero no pudieron dar vuelta el resultado y Entre Ríos se convirtió en uno de los clasificados a cuartos de final. Síntesis: Santiago del Estero (70): Kalalo 9, Pagni 12, Badami, Garnica 13 y Ledesma 9 (F.I.); Paz 14, Burgos, Rojas 10, Gómez Delconte 3, Nieto. DT: Carlos Paz. Entre Ríos (77): Silva 5, Richard 13, Boffelli 6, Pastori 9 y Fernández 6 (F.I.); Pérez 15, Aguirre 12, Díaz 4, M. Gómez, Bogado 5, Cabrera 2, J. Gómez. DT: René Richard Parciales: 15-22, 32-44 (17-22), 46-59 (14-15), 70-77 (24-18) El encuentro tuvo un comienzo parejo por parte de ambos seleccionados, pero los locales aprovecharon la jerarquía de Elsener con cinco puntos seguidos para cerrar el primer cuarto 19-14 arriba. A continuación se vio un gran pasaje del encuentro, con un goleo alto y mucha eficacia en tiros de campo. Allí los de Medina mantuvieron la ventaja y se fueron al descanso largo arriba por 45-42. El segundo tiempo fue un festival del equipo de Formosa. Gracias a una buena defensa, y un goleo bien repartido entre nueve jugadores, consiguieron un parcial de 40-17 para llevarse el encuentro por un cómodo 85-59 y decir presente en la próxima instancia. Síntesis: Formosa (85): Mora 6, Gómez 8, Élsener 6, Benítez 8 y Cáceres 21 (F.I.); Cárdenas 12, Vicentín 4, Gimenez 8, Ríos 4, González 2, Iñiguez 5, Cabrera 1. DT: Félix Medina Misiones (59): T. Gómez quinteros 10, L. Gómez Quinteros 4, Konaczuk 10, Peralta 7 y Monsalve (F.I.); Fragoso 7, Zandomeni 11, Baez 2, Aby 4, Zagert 2, Falero 2, Zapata. DT: Juan José Bidarra. Parciales: 19-14, 45-42 (26-28), 63-50 (18-8), 85-59 (22-9) Provincia de Buenos Aires dominó en el inicio del encuentro con un destacado Federico Harina para sacar una amplia ventaja y cerrar el primer cuarto arriba por 26-17. Los de Amarillo tuvieron números altos en tiros de campo y sacaron veinte puntos de ventaja al terminar la primera mitad. Luego de los vestuarios Buenos Aires continuó con su andar demoledor y su entrenador decidió rotar bastante su plantilla, con la certeza de tener asegurada su clasificación. Allí se destacó Morera con 15 unidades y Cháves con 13. Tierra del Fuego no dio respuestas ante las embestidas de Provincia y está con un pie afuera del certamen. Síntesis: Buenos Aires (110): Roumec 10, Varela 13, Harina 20, Levato y Toranzo 10 (F.I.); Alderete 9, Attademo 2, Piñero 13, Morera 15, Calcaterra 5 y Chaves 13. DT: Ariel Amarillo. Tierra del Fuego (64): Winschel 2, D. Díaz 2, Tevez 5, C. Miranda 2 y L. Miranda 18 (F.I.); Moyano 14, Nanco 10, Valinotti 7, Gonzalez, E. Díaz, Petelko y Zamora 4. DT: Pablo Márquez. Parciales: 26-17, 54-34 (28-17), 78-50 (24-16), 110-64 (32-14) CÓRDOBA 74 - 73 TUCUMÁN Sin dudas fue el partido de la jornada y tuvo un comienzo favorable para los cordobeses, que con un buen trabajo de Moreno e Isola, cerraron el primer chico seis puntos arriba en el tanteador. Pero los tucumanos reaccionaron en el segundo cuarto y pasaron al frente por dos con buenas actuaciones de Soria y Muruaga. El comienzo del segundo tiempo también lo tuvo a Tucumán como dominador y consiguió un parcial de 23-17. Pero en el último cuarto Córdoba tuvo una muy buena reacción, con un goleo muy alto, que lo tuvo a Isola como goleador con 13 puntos en el parcial. A falta de tres segundos el conjunto cordobés tuvo una salida de costado y el alero de 9 de julio de Morteros sentenció el triunfo por 74-73 y se recuperó de la derrota ante Santa Fe. La jugada decisiva se puede ver en este video. Síntesis: Córdoba (74): Acosta 20, Isola 22, Simondi 4, Álvarez 5 y Cardo 6 (F.I.); Moreno 12, Segura 2, Ferrero 3, Cravero. DT: Martín López. Tucumán (73): Orresta 8, Muruaga 20, Osores 10, Walter 2 y Julián (F.I.); Ortíz 6, Soria 20, Corbalán 5, Echevarría 2, G. Rodriguez. DT: Mario Vildoza Parciales: 10-10, 25-27 (9-17), 42-50 (17-23), 74-73 (32-23)