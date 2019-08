Sin invicto y a la espera de los Cuartos

Las rachas positivas se terminaron en la última fecha de la fase regular del Argentino, que volvió a regalar partidos definidos en los minutos finales y actuaciones ofensivas destacadas. Hoy comienzan los juegos por la permanencia y mañana los cuartos de final. Formosa cerró la Fase Regular perdiendo ante Mendoza 96 a 91. INTERZONALES MISIONES 96 – 93 ENTRE RÍOS En el Estadio Centenario, los dirigidos por Sergio Pedemonte tomaron el liderazgo con dos triples consecutivos respondidos de inmediato por dos bombas de Luciano Silva en Entre Ríos. Misiones estuvo los cinco minutos posteriores insistiendo desde 6,75 sin efectividad permitiéndole a su rival revertir el marcador, pero un pasaje final de Taiel Gómez Quinteros (9 puntos en 3 minutos) le permitió quedarse con el capítulo inicial. Los cuartos siguientes dieron cuenta de por qué este fue el primer partido con tiempo suplementario de todo el torneo: pese a las variantes ofensivas de los dos seleccionados (el tercer período terminó 30-33), ninguno se pudo sacar diferencias. Misiones aprovechaba contragolpes y el aporte de Franco Fragoso, que lanzó con criterio y efectividad. Entre Ríos se hizo fuerte en el rebote ofensivo y no agotó sus opciones en ataque a ningún jugador, lo que le permitió que todos sus hombres anotaran. Después de un último cuarto lleno de vaivenes en el resultado y con un minuto final totalmente impreciso, se decretó el suplementario con el juego igualado en 85. En el parcial definitorio ninguno de los dos equipos se sacó diferencias. A las anotaciones de Pablo Pastori para los entrerrianos, Misiones respondía con bandejas de los hermanos Gómez Quinteros. Precisamente fue Lisandro quien convirtió un triple fundamental a falta de 23 segundos para darle la ventaja mínima a su equipo. En la reposición, Entre Ríos no logró convertir y desde la línea de libres los misioneros decretaron el 96 a 93 definitivo. Síntesis: Misiones (96): T. Gómez Quinteros 24, Zandomeni 8, L. Gómez Quinteros 17, Báez 6 y Peralta 12 (F.I.); Fragoso 20, Aby 9, Konaczuk, Monsalve y Falero. DT: Sergio Pedemonte. Entre Ríos (93): A. Richard 9, Silva 13, Boffelli 11, Pérez 5 y Pastori 8 (F.I.); Bogado 14, Aguirre 11, J. Gómez 3, Díaz 5, Cabrera 4 y M. Gómez 10. DT: René Richard. Parciales: 18-17, 34-37 (16-20), 64-70 (30-33), 85-85 (21-15), 96-93 (11-8). CÓRDOBA 81 – 80 BUENOS AIRES Por jugar en el último turno, Córdoba y Buenos Aires llegaban al partido clasificados a cuartos de final. De todas maneras, no había dudas que iban a regalar emociones y buen básquet. Así fue: los bonaerenses sacaron la primera ventaja de la noche aprovechando la baja efectividad del elenco cordobés (lanzó 4/20 de triples en el primer tiempo) y la capacidad anotadora de sus perimetrales titulares. La rotación del equipo de Ariel Amarillo en el segundo cuarto, con el aporte ofensivo de Pablo Alderete y Lucas Chaves, lo pusieron al frente 39-32 al entretiempo. La segunda mitad trajo una recuperación en ataque Córdoba, que logró repartir su goleo (sus once jugadores convirtieron) pero no pudo detener las anotaciones bonaerenses, quienes continuaban con vida por las permanentes visitas a la línea de libres. Todo cambiaría en el último cuarto: dos bombas seguidas de Alan Moreno metieron en juego a los cordobeses, que pelearon en los minutos decisivos contra la puntería de Federico Harina. Agazapados defensivamente para correr la cancha, los dirigidos por Martín López pasaron al frente con un activo pasaje ofensivo de Sebastián Perussia y supieron cuidar el resultado para el 81 a 80 final. Síntesis: Córdoba (81): Álvarez 4, Simondi 10, Cardo 4, Acosta 8 e Isola 12 (F.I.); Moreno 18, Perussia 11, Ledesma 2, Segura 6, Cravero 4 y Ferrero 2. DT: Martín López. Buenos Aires (80): Roumec 4, Harina 20, Levato 8, Varela 6 y Toranzo 2 (F.I.); Chaves 18, Alderete 10, Attademo 2, Amichetti 5, Piñero 3, Morera 2 y Calcaterra. DT: Ariel Amarillo. Parciales: 16-21, 32-39 (16-18), 55-63 (23-24), 81-80 (26-17). ZONA A CHACO 103 – 78 SANTIAGO DEL ESTERO El inicio de Chaco fue letal. Pese a los siete puntos de Guido Garnica en el arranque, los chaqueños establecieron un parcial 10-0 de arranque, disfrutaron su puntería desde 6,75 (5/8 en el primer cuarto) y lastimaron tras las ocho pérdidas rivales. Con los Vieta, Martínez o Barreto, el seleccionado del noreste siempre encontró variantes en el primer tiempo y puso cifras que parecieron decisivas en la primera mitad: 61 a 30. Los jóvenes dirigidos por Carlos Paz continuaron insistiendo desde todas las vías: con atrapes defensivos, lanzamientos externos y corriendo la cancha. Sin embargo, el buen aporte desde el banco de Chaco terminó por ahogar las esperanzas de la remontada. El goleo de Gabriel Rojas en el cuarto final fue lo más destacado por Santiago del Estero, quien terminó sin triunfos en la fase regular después del 78-103 definitivo. Síntesis: Chaco (103): Martínez 19, Favio Vieta 7, Franco Vieta 12, Frencia 2 y Barreto 16 (F.I.); Coronel, Acosta 13, Rolfi 11, Pérez Douthat 21 y Spagnoli 2. DT: Eric Rovner. Santiago del Estero (78): Pagani 5, Paz 5, Kalalo, Garnica 11 y Ledesma 3 (F.I.); G. Rojas 19, Burgos 8, Loto Turk 6, Gómez Delconte 6, Badami 11, J. Rojas y Nieto 4. DT: Carlos Paz. Parciales: 33-16, 61-30 (28-14), 84-54 (23-24), 103-78 (19-24). ZONA B FORMOSA 91 – 96 MENDOZA Mendoza llegaba sin victorias a la noche del miércoles pero impuso condiciones desde el salto inicial frente al local. Estableció un parcial 17-5 en tres minutos, apoyados en la puntería inagotable de Rodrigo Funes (5 triples en el primer cuarto) y en una efectividad de otra categoría desde 6,75 (13/20 en todo el equipo en la primera mitad). Formosa tuvo reacción ofensiva a partir de sus variantes en el perímetro y con su capacidad de convertir a campo abierto, pero no pudo revertir el marcador en el primer tiempo ante la visita que sumaba y sumaba desde la línea de libres. El seleccionado formoseño intentó la remontada en el tercer período: las siete pérdidas de su rival le permitieron correr la cancha y anotar de la mano de Carlos Benítez y Alexis Elsener. Las habituales opciones ofensivas de Formosa se hicieron cargo de las posesiones en el cierre, pero Mendoza continuaba muy derecho de cara al aro. Rodrigo Funes siguió siendo un arma letal (finalizó la noche con 36 tantos) y su equipo se llevó el triunfo por 96 a 91. Síntesis: Formosa (91): Giménez, Gómez 16, Elsener 23, Benítez 18 y Cáceres 17 (F.I.); Cárdenas 7, Ríos 6, Vicentín 7, Mora 5, Iñiguez 2 y González. DT: Félix Medina. Mendoza (96): Funes 36, Egas 8, Moreno 4, Furlanetto 16 y Del Ponte 5 (F.I.); Sanz 4, Guevara 13, Ávalos 5, Rivero 2, Arancibia y Francese 3. DT: Sergio Pedemonte. Parciales: 20-31, 44-61 (24-30), 65-72 (21-11), 91-96 (26-24). ZONA C CORRIENTES 85 – 74 TIERRA DEL FUEGO Después de un inicio palo a palo, Corrientes logró sacar la primera ventaja de la tarde a partir de sus múltiples opciones ofensivas y encabezados por un buen arranque de Agustín Insaurralde. Tierra del Fuego no bajó la intensidad defensiva, pero su ineficacia en los lanzamientos externos limitaba su capacidad de acción cuando tenía la pelota. La rotación de jugadores le dio aún más puntos a los correntinos, que aprovecharon el buen pasaje de Rolando Vallejos (11 tantos en el segundo cuarto) para ir al descanso largo al frente 49 a 32. Pero a la vuelta del entretiempo los fueguinos tuvieron su mejor pasaje del torneo. Con mayor criterio y puntería en los lanzamientos, provocándole pérdidas a su rival y el aporte ofensivo de la dupla de Lautaro y Carlos Miranda, se pusieron abajo por la mínima con un parcial 32-16. Aunque no recuperó su efectividad en ataque, Corrientes volvió a cerrar su defensa y construyó el triunfo con paciencia. Pasándose la pelota, anotando cada vez que recibía infracciones y quitándole las vías de gol a su rival en los últimos minutos, decretó el 85 a 74 final. Síntesis: Corrientes (85): Aguirre 4, G. González 11, Morales 15, Insaurralde 12 y Torne 11 (F.I.); Zacarías 16, R. Vallejos 11, E. Vallejos 4, Ramírez Acevedo 1, J. González, Bonja y Monzón. DT: José López Rios. Tierra del Fuego (74): L. Miranda 20, C. Miranda 13, Zamora 8, Valinotti 14 y Tévez 2 (F.I.); Winschel 3, Moyano 9, Nanco 5, D. Díaz y González. DT: Pablo Márquez. Parciales: 28-14, 49-32 (21-18), 65-64 (16-32), 85-74 (20-10). ZONA D SANTA FE 74 – 73 TUCUMÁN Ambos quintetos tuvieron un primer cuarto para el olvido. A las pérdidas de balón se le sumó la ineficacia (y la insistencia permanente) en los lanzamientos externos, que explican el 10-10 del primer cuarto. Ante un elenco santafesino que no se inmutó y siguió en su plan de lanzar de tres, Tucumán sacó ventajas desde la línea de libres y con un buen ingreso de Mario Corbalán desde el banco. Santa Fe pudo llegar al gol por contar con un plantel extenso lleno de variantes ofensivas, pero no logró detener a su rival en el juego estacionado y los tucumanos conservaron la ventaja con una bandeja detrás de otra. Parecía que el partido estaba decretado: dos jugadas consecutivas de tres puntos le dieron la ventaja de doble dígito a Tucumán. Pero apareció la inevitable reacción. Jonathan Sacco fue el primero que se puso las posesiones santafesinas al hombro, pero después se sumaron dos triples claves en el final y la mano de Andrés Jaime, quien con dos tiros libros con menos de 30 segundos por jugar puso el 74 a 73 final. Síntesis: Santa Fe (74): Jaime 17, Solari 18, Mecoli 3, Poloni 12 y Sacco 14 (F.I.); Montani 6, Godoy 3, Bosch 1 y Britos. DT: Leandro Spies. Tucumán (73): Muruaga 14, Orresta 13, Osores, Walter 3 y Julián 2 (F.I.); Corbalán 12, Soria 19 y Ortíz 10. DT: Mario Vildoza. Parciales: 10-10, 28-34 (18-24), 44-50 (16-16) 74-73 (30-23). PRÓXIMAS FECHAS JUEVES 22 DE AGOSTO Por la permanencia -17:00 horas. Estadio Centenario: Mendoza – Santiago del Estero. -20: horas. Estadio Centenario: Tierra del Fuego – Tucumán. VIERNES 23 DE AGOSTO Cuartos de final -18:00 horas. Estadio Cincuentenario: Buenos Aires – Chaco. -18:30 horas. Estadio Centenario: Santa Fe – Misiones. -20:30 horas. Estadio Cincuentenario: Entre Ríos – Corrientes. -21:30 horas. Estadio Centenario: Formosa – Córdoba. Por Fernando Brovelli (@ferbrovelli)