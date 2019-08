Mendoza y Tucumán siguen

Ambos seleccionados vencieron en los juegos de permanencia y se aseguraron un lugar en el próximo Argentino de Mayores. Santiago del Estero y Tierra del Fuego jugarán los promocionales en el 2020. Hoy arrancan los cuartos de final. MENDOZA 78 – 76 SANTIAGO DEL ESTERO Después del salto inicial, los dos quintetos movieron el marcador con puntería desde 6,75 y goleos repartidos en varios hombres. Perdiendo por dos en la mitad del cuarto, Mendoza ajustó las marcas, le generó pérdidas a su rival y tuvo facilidades para penetrar y anotar desde cerca del aro. Así, y pese a la rotación del elenco santiagueño, estableció un parcial 18-2 para tomar ventaja de doble dígito en el primer capítulo. La reacción de Santiago del Estero fue inmediata. Esteban Ledesma fue el arma desequilibrante de un plantel que no perdía le efectividad externa y que le quitó, poco a poco, las opciones de anotación al representativo cuyano. Con todo el aporte ofensivo de sus perimetrales, y pese a que Rodrigo Funes tiraba del carro ofensivo de Mendoza, los santiagueños pasaron al frente en el tercer período. La paridad del ultimo cuarto fue acompañada de la irregularidad en el juego, en donde los dos equipos convertían con rachas seguidas por minutos de sequía ofensiva. Santiago del Estero continuó lanzando triples con puntería, mientras que Rodrigo Funes comenzaba a conseguir laderos: se anotaban Pablo Furlanetto y Santiago Egas. Hasta el cierre el juego se mantuvo en tablas, cuando fue precisamente Funes quien rompió la igualdad con una bandeja a falta de 58 segundos. La congestión y concentración defensiva de los mendocinos fueron fundamentales para quitarle la posibilidad a su rival de anotar en los tres minutos finales y así quedarse con el triunfo por 78 a 76 y la permanencia. Síntesis: Mendoza (78): Moreno 4, Guevara 12, Funes 29, Rivero y Del Ponte 2 (F.I.); Furlanetto 6, Egas 14, Sanz 8, Ávalos 3 y Arancibia. DT: Sergio Pedemonte. Santiago del Estero (76): Pagani 11, Paz 11, Kalalo 11, Badami 5 y Garnica 9 (F.I.); G. Rojas 7, Ledesma 19, Burgos 3 y Loto Turk. DT: Carlos Paz. Parciales: 29-15, 44-38 (15-23), 58-60 (14-22), 78-76 (20-16). TUCUMÁN 75 – 62 TIERRA DEL FUEGO A partir de las pérdidas y de los lanzamientos esquivos de los fueguinos, Tucumán aprovechó los primeros minutos para establecer un parcial 9-0. Aunque Tierra del Fuego reaccionó con la puntería externa de Carlos Miranda, la respuesta tucumana llegó desde la misma vía: su efectividad desde 6,75 en la primera mitad (Cristian Soria y Roberto Orresta, nuevamente claves desde esta vía) y la seguridad bajo los tableros le permitió sacar hasta 20 puntos de diferencia antes del entretiempo. Necesitados de una remontada inmediata, los Miranda tiraron del carro ofensivo de Tierra del Fuego a la vuelta del descanso largo. Sin embargo, cuando bajó un poco la efectividad, la dinámica volvió a ser la misma: Tucumán pinchó la pelota, encestó triples seguidos y no perdonó desde la línea de libres para encarar los diez minutos finales al frente por 66 a 46. Ambos técnicos utilizaron el último capítulo para rotar sus quintetos y los fueguinos para reducir la brecha. Lautaro Miranda fue el protagonista para establecer el 75 a 62 final que establece la continuidad de los tucumanos en el Argentino y envía a los dirigidos por Pablo Márquez al Promocional. Síntesis: Tucumán (75): Julián 8, Soria 11, N. Rodríguez 11, Ortiz 7 y Orresta 9 (F.I.); G. Rodríguez 13, Corbalán 7, Palazzo y Osores 9. DT: Mario Vildoza. Tierra del Fuego (62): L. Miranda 19, C. Miranda 21, Zamora 2, Tévez 6 y Valinotti (F.I.); Winschel, Moyano 6, D. Díaz 8, E. Díaz, Nanco, Petelko y González. DT: Pablo Márquez. Parciales: 24-15, 44-29 (20-14), 66-46 (22-17), 75-62 (9-16). VIERNES 23 DE AGOSTO Por el noveno puesto -11:00 horas. Estadio Centenario: Mendoza – Tucumán. Cuartos de final -18:00 horas. Estadio Cincuentenario: Buenos Aires – Chaco. -18:30 horas. Estadio Centenario: Santa Fe – Misiones. -20:30 horas. Estadio Cincuentenario: Entre Ríos – Corrientes. -21:30 horas. Estadio Centenario: Formosa – Córdoba. Por Fernando Brovelli (@ferbrovelli)