Estamos en Semis

Después de cuatro partidos con paridad y rigor, ya están los cuatro mejores seleccionados del certamen. Buenos Aires enfrentará a Corrientes y Formosa a Santa Fe.

CUARTOS DE FINAL FORMOSA 97 - 81 CÓRDOBA El último duelo de cuartos de la jornada tuvo un comienzo parejo en el que Córdoba inició con un buen pasaje de Isola y Acosta, mientras que Formosa se mantuvo en juego gracias al aporte ofensivo de Elsener y Cárdenas para cerrar el primer cuarto con empate en 24 unidades. Cáceres fue el hombre más buscado en los ataques formoseños del segundo capítulo (17 puntos antes del entretiempo) para que el equipo de Medina cerrara la primera mitad por 45-36. Los locales también dominaron en el segundo tiempo, defendiendo, corriendo la cancha y con puntería, para cerrar el tercer chico arriba por doce unidades. Con apariciones individuales y rompimientos, Córdoba se acercó a un dígito en el inicio del último cuarto. Pero nuevamente apareció el buen juego del elenco formoseño, que recuperó la intensidad para liquidar el encuentro y definir su pasaje a semifinales donde lo esperaba Santa Fe. Síntesis: Formosa (97): Mora 13, Gómez 16, Elsener 26, Benítez 12 y Cáceres 23 (F.I.); Vicentín, Ríos 4, Giménez, Iñiguez 3, Cárdenas y González. DT: Félix Medina. Córdoba (81): Perussia 7, Cardo 9, Acosta 20, Simondi y Isola 14 (F.I.); Moreno 20, Álvarez 6, Ledesma 1, Segura 3, Ferrero y Cravero. DT: Martín López. Parciales: 24-24, 45-36 (21-12), 69-57 (24-21), 97-81 (28-24). SANTA FE 93 - 74 MISIONES A los santafesinos le costó el inicio del encuentro, ya que Misiones contó con una buena labor de Fragoso y Peralta para llevarse el primer chico por 23-19. Pero remontaron una desventaja de ocho unidades en el segundo parcial gracias a un buen goleo repartido entre sus perimetrales y cerraron la primera mitad arriba con la mínima. El tercer cuarto fue todo de Santa Fe. con un gran porcentaje en tiros de campo y con un gran parcial de Poloni, Solari y Sacco. Así cerraron el cuarto arriba por 21 puntos y dominaron el ritmo del juego para sellar el triunfo por 93-74 y conseguir el pasaje a semifinales. Síntesis: Santa Fe (93): Jaime 20, Bosch, Mecoli 11, Sacco 12 y Poloni 8 (F.I.); Solari 16, Montani 8, Britos 9, Gaido 3, Godoy 2, Galanti y Giacchetti 4. DT: Leandro Spies. Misiones (74): T. Gómez Quinteros 4, Fragoso 10, Zagert 4, Zandomeni 4 y Peralta 18 (F.I.); L. Gómez Quinteros 7, Konaczuk 14, Báez 3, Aby 5, Zapata 5, Monsalve y Falero. DT: Sergio Pedemonte. Parciales: 19-23, 38-37 (19-14), 72-51 (34-14), 93-74 (21-23). BUENOS AIRES 85 - 83 CHACO El primer partido de cuartos de final tuvo un comienzo favorable al equipo dirigido por Rovner. Pese a una gran paridad en los primeros minutos, Franco Vieta se puso el seleccionado chaqueño al hombro para cerrar el primero cuarto arriba por seis puntos. Luego aparecieron las figuras de Roumec, Harina y Alderete para dar vuelta el resultado y cerrar la primera mitad arriba por la mínima para los bonaerenses (38-37). El segundo tiempo también se vivió con mucha paridad. Chaco nunca se rindió y Vieta se hizo cargo de las ofensivas para mantener a su equipo en partido, pero el recambio de Ariel Amarillo le dio mucha frescura en el juego a Buenos AIres, que supo no fallar en el final y mantener la ventaja para cerrar el partido por 85-83. Síntesis: Buenos Aires (85): Roumec 9, Harina 16, Levato 6, Varela 8 y Toranzo 3 (F.I.); Chaves 16, Alderete 16, Attademo 6 y Amichetti 5. DT: Ariel Amarillo. Chaco (83): Favio Vieta 15, Martínez 13, Franco Vieta 23, Frencia 14 y Barreto 6 (F.I.); Diez 7, Coronel 1, Acosta, Rolfi, Marcon 3 y Pérez Douthat. Parciales: 16-22, 38-37 (22-15), 61-58 (23-21), 85-82 (24-24). CORRIENTES 83 - 80 ENTRE RÍOS El elenco correntino dio la sorpresa desde el comienzo del encuentro con un parcial de 7-2 en la primera mitad del cuarto, para sacar la primera ventaja que le permitió terminar arriba por 21-15. Insaurralde y Aguirre fueron los dueños de las ofensivas de Corrientes, que se fue al descanso largo arriba por once unidades. Tras los vestuarios el elenco de López Ríos sobrellevó las embestidas de Fernández y Richard y mantuvo la ventaja de doble dígito. El último cuarto mostró un claro dominio de Entre Ríos, que se acercó a tres unidades gracias a un triple de Richard. Luciano Silva tuvo la última bola en sus manos, pero el tiro no ingresó y Corrientes se llevó el encuentro por 83-80. Síntesis: Corrientes (83): Aguirre 11, G. González 9, Morales 6, Insaurralde 19 y Torne 23 (F.I.); J. González 3, Zacarías 6, Ramírez Acevedo 4, Monzón 2 y Bonja. Entre Ríos (80): Richard 19, Fernández 25, Silva 2, Boffelli 8 y Pastori (F.I.); M. Gómez 12, Cabrera, Pérez 14, Bogado, Díaz y J. Gómez. DT: René Richard. Parciales: 21-15, 44-33 (23-18), 62-50 (18-17), 83-80 (30-21). NOVENO PUESTO MENDOZA 71 - 73 TUCUMÁN El partido por el noveno puesto tuvo un comienzo favorable para los de Cuyo, que con una buena mano en tiros de tres puntos (nuevamente fue importante Rodrigo Funes) cerraron el primer cuarto arriba por 20-9. En el segundo parcial los tucumanos mejoraron en el traslado y en la efectividad en los lanzamientos para acercarse a ocho unidades al finalizar la primera mitad. Después del entretiempo, los de Vildoza tuvieron un buen pasaje de Muruaga y Osores y pasaron al frente por tres unidades. El último cuarto se vivió con mucha paridad. Mendoza cambió el liderazgo y estuvo ganando por dos unidades, pero un triple de Julián con un minuto y medio para el cierre le dio el triunfo al conjunto tucumano, que se quedó con el noveno puesto. Síntesis: Mendoza (71): Moreno 8, Funes 15, Rivero 6, Ávalos 16 y Arancibia 15 (F.I.); Furlanetto 7, Sanz 2, Egas 9, Del Ponte 3 y Francese. DT: Juan josé Bidarra Tucumán (73): Orresta 4, Muruaga 14, Osores 12, Ortiz 8 y Julian 8 (F.I.); Soria 18, Rodríguez 2 y Corbalán 7. DT: Mario Vildoza. Parciales: 20-9, 45-37 (25-28), 61-64 (16-27), 71-73 (10-9). FIXTURE Sábado 24 de agosto Semifinales -19:00 horas. Estadio Cincuentenario: Buenos Aires - Corrientes. -21:30 horas. Estadio Cincuentenario: Formosa - Santa Fe. Por Francisco Messina (@fraanmessina) Colaboración: Fernando Brovelli