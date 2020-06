Campo Básquet beneficiario de la Liga Solidaria

La Escuela Campo Básquet es la entidad que eligió La Unión de Formosa como beneficiario de La Liga Solidaria. Es una de las entidades más jóvenes que participa de los torneos de la Federación Formoseña de Básquet. Hace 4 años comenzó a tener forma lo que hoy es la escuela Campo Básquet. Decidieron desarrollar este deporte en Estanislao del Campo, localidad del interior de Formosa ubicada a casi 400 kilómetros de la capital, y hoy han crecido. En febrero de este año, cuando estaban listos para comenzar a entrenar, contaban con 70 chicos. Campo Básquet realiza sus entrenamientos en la cancha de la EPES Nº 4 Martín Miguel de Güemes con el dato que lo hacen “siempre y cuando la cancha no esté ocupada”. Es por eso que prácticamente entrenan los fines de semanas con la predisposición de las autoridades del establecimiento educativo. Armando González, un joven de 26 años, es quien está al frente de la enseñanza con la colaboración de Roberto Villalba quien siempre está firme por y para el equipo. González es profesor en Educación Física y tiene el curso aprobado ENEBA 1, cursando actualmente el Nivel 2. Campo Básquet comenzó a dar sus primeros pasos con la categoría libre en los torneos de verano y otros más, en localidades vecinas. Hace 4 años comenzó a formarse un pequeño grupito de chicos entre 12 y 14 años, quienes se arrimaban por las tardes a lanzar al aro en la única cancha del pueblo. En esos tiempos González no conseguía trabajo como profesor y entonces tras una charla con los chicos, les propuso armar un equipo. Desde ahí invitaron a más amigos para que el grupo sea más grande y a la semana siguiente ya tenían 16. Comenzó a transmitirles lo aprendido como jugador y en el profesorado, más adelante se sumaron chicas de entre 14 y 16 años. No pararon de crecer hasta hoy con un pequeño-gran detalle: jamás se les cobró nada a los chicos por ser parte del club. La categoría U15 de los varones se podría decir que es la “vedette” del club. Este año pasa a ser U17 y el año pasado, en la Liga Provincial de la Federación Formoseña de Básquet demostraron un buen nivel en cuanto a lo deportivo. Fue así que dos veces se metieron entre los mejores cuatro de la provincia y tres de sus jugadores fueron seleccionados para participar de un Campus Selectivo de cara al Argentino. Gracias a la participación en ese torneo, después de mucho tiempo se volvió a ver encuentros de básquet importantes en el pueblo, como así también se realizó por primera vez un Campus de Tecnificación. Con los mismos chicos también trabajan fuera de la cancha para solventar los gastos: ventas de comidas, números de rifas, realizando trabajos y aportando desde su bolsillo, todo destinado a la compra de pelotas, indumentarias, etcétera; como así también asegurar los gastos para situaciones futuras, teniendo en cuenta que el año pasado se les hizo muy difícil el tema de viajes, aranceles y demás. La categoría U15 fue la única que participó en la Liga Provincial. Con las otras no fue posible ya que no tenían los fondos para ello y sin dudas es uno de los grandes objetivos a cumplir para el futuro. En este 2020 la idea era darle un carácter más formativo al club, a mediados de febrero comenzaron con las inscripciones y la cifra de niños y niñas los sorprendió: se llegó a la suma de 70 entre 7 a 13 años. Todos ahora llenos de ansiedad para poder arrancar con el básquet en cuanto sea posible.