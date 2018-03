Estefi disfruta su momento

Estefanía Palomar, jugadora de la Selección Argentina Femenina Sub 17 y que ahora está jugando el Sudamericano en San Juan, festeja el Día de la Mujer haciendo lo que más les gusta, y le cuentan sus experiencias al sitio de AFA. El calendario marca 8 de marzo y para ellas no es una fecha más. Es una ocasión muy especial, por duplicado. Porque no sólo celebrarán una vez más el Día de la Mujer sino que, además, lo harán vestidas de celeste y blanco. Ellas son Dalila Ippolito, Estefanía Palomar, Brenda Pereira y Milagros Otazú. No llevan consigo una coqueta cartera o un elegante bolso. Debajo del brazo, como si fuera un tesoro, transportan a todas partes un botinero. Ese que guarda sus zapatos con tapones, los que más les gustan, con los que salen a defender la camiseta de la Selección Argentina, esa que tantos millones desean usar alguna vez… “Es un orgullo que una mujer esté jugando a la pelota, más allá de que todavía quedan muchos que dicen que el deporte es una cosa de varones. No es así, todo lo contrario. Los dos géneros pueden jugar”. Dalila sonríe y refleja el mismo que pensamiento que sienten el resto de sus compañeras de equipo, ya que el seleccionado nacional Sub 17 de Fútbol Femenino se encuentra en San Juan, disputando el Sudamericano de la categoría. Y, más allá de lo que pase en el resultado final, ellas ya celebran el hecho de poder estar haciendo lo que les gusta. “Para mí es una emoción muy grande poder crecer todos los días dentro del deporte, sin que nos estén diciendo que somos hombres por jugar al fútbol”, resalta Brenda. Y sube la apuesta: “Incluso me gusta más el juego mixto. ¿Por qué no jugar juntos? Muchas veces competí contra hombres en torneos barriales”. Las palabras de Brenda no sorprenden al resto. Todo lo contrario. Entre risas, Milagros, la capitana, hasta recuerda que en su barrio “era la única mujer del equipo. Por suerte, me ponían de titular todos los partidos. Se juega como el fútbol normal, sin diferencias”. Y completa, con seguridad y valentía: “Se pone la garra que hay que poner”. Estefanía coincide con el resto y recuerda lo que vivía durante su niñez: “Yo crecí en Formosa capital, en un pueblo muy humilde. Ahí jugaba a la pelota con hombres todo el tiempo. Me tocaban la puerta de mi casa para que saliera a divertirme con ellos. Pasaba la siesta y me llamaban para ir a jugar en la tierra, en el barro. Allá no teníamos mucho pasto”. Con diferentes palabras, algunas más sueltas y otras con la timidez propia de las primeras entrevistas en su corta edad, las cuatro chicas resaltan la importancia de su familia, el apoyo que les brindaron a cada una de ellas para seguir sus ilusiones detrás de la pelota. Y, en este Día de la Mujer, todas coinciden en una misma cosa: ““Es un sueño celebrarlo en una cancha”.