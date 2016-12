Así sigue el Federal A

En las ultimas horas quedaron definidas las zonas de la Segunda Etapa y de la Revalida del Torneo Federal A. Patria conoce rivales en la Zona Campeonato y Sol en la Reválida. Gentileza: Ascenso del Interior. En la Segunda Fase: Los equipos Sanfesinos jugarán en el Zona Sur, es por ello que Unión de Sunchales pasara a la Sur y en su lugar Unión de Villa Krause de San Juan pasará a la Norte. En la Revalida: Juventud Unida de San Luis pasará a conformar la Zona Noroeste, es su lugar Deportivo Maipu irá a la Sur. ESTE MIERCOLES 21 A LAS 15:00 HS SE LLEVARA A CABO EL SORTEO DEL FIXTURE EN EL CONSEJO FEDERAL Cobertura de Santi Dezio en VIVO y DIRECTO @SantiDezio Segunda Fase: ZONA SUR 1-DEP. MADRYN (Pto. Madryn) 2-CIPOLLETTI (Rio Negro) 3-VILLA MITRE (Bahia Blanca) 4-ALVARADO (Mar del Plata) 5-AGROPECUARIO (Carlos Casares) 6-DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo) 7-SPORTIVO A.C. (Las Parejas) 8-UNIÓN (Sunchales) 9-GIMNASIA (Mendoza) ZONA NORTE 1-ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) 2-GIMNASIA Y TIRO (Salta) 3-JUV. ANTONIANA (Salta) 4-MITRE (Sgo.del Estero) 5-UNIÓN ACONQUIJA (Catamarca) 6-SP. PATRIA (Formosa) 7-CHACO FOR EVER (Resistencia) 8-SARMIENTO (Resistencia) 9-UNIÓN (Villa Krause) Estará integrada con los dieciocho (18) clubes clasificados de la Primera Fase. Los dieciocho (18) clubes se agruparán dos (2) zonas geográficas de nueve (9) clubes cada una (“A” y “B”).- Jugarán todos contra todos a una rueda, 4 partidos de local y 4 de visitante. Clasifican a la Tercera Fase el PRIMERO (1ro) y el SEGUNDO (2do) de cada Zona y el mejor TERCERO (3ro) (Total: 5 clubes). El resto de los clubes pasan a disputar la Segunda Etapa de la Revalida (Total: 13 clubes). Fase Revalida ZONA A 1. INDEPENDIENTE (Neuquén) 2. DEPORTIVO ROCA (General Roca) 3. FERRO (General Pico) 4. GENERAL BELGRANO (Santa Rosa) 5. RIVADAVIA (Lincoln) 6. DEP. MAIPU (Mendoza) ZONA B 1. JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis) 2. SP. DESAMPARADOS (San Juan) 3. GUTIERREZ S.C. (Mendoza) 4. SAN LORENZO ALEM (Catamarca) 5. CONCEPCION F.C. (Tucumán) 6. SAN JORGE (Tucuman) ZONA C 1. GUARANI A. FRANCO (Posadas) 2. SOL DE AMERICA (Formosa) 3. GIMNASIA (Concepcion del Uruguay) 4. DEFENSORES (Pronunciamiento) 5. LIBERTAD (Sunchales) 6. SP. BELGRANO (San Francisco) Primera Etapa Los dieciocho (18) clubes que no clasificaron a la Segunda Fase se agruparán en tres (3) zonas geográficas de seis (6) clubes cada una (“A”, “B” y “C”). Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes. Clasifican a la Segunda Etapa el 1º y el 2º de cada zona (Total: 6 clubes). Régimen de Descenso Finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Promedio de Puntos (se determinan dividiendo los puntos por la cantidad de partidos jugados en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), el 6to promedio de cada una de las zonas descenderán al Torneo Federal “B” Edición 2017 (Total: 3 equipos).