El camino del Decano en la Segunda Fase

En las próximas semanas empezará a disputarse la segunda ase del Federal A, donde Patria buscará llegar al objetivo que es el ascenso al Nacional B, mismo premio que quieren conseguir alguno d elos 8 rivales que tendrá en el Grupo A; el debut será de local frente a Sarmiento de Resistencia. Gentileza: Ascenso del Interior ZONA A 1-ALTOS H.ZAPLA (Jujuy) 2-GIMNASIA Y TIRO (Salta) 3-JUV. ANTONIANA (Salta) 4-MITRE (Sgo.del Estero) 5-UNIÓN ACONQUIJA (Catamarca) 6-SP. PATRIA (Formosa) 7-CHACO FOR EVER (Resistencia) 8-SARMIENTO (Resistencia) 9-UNIÓN (Villa Krause) 1ra. fecha - 29/01/17 CHACO FOR EVER vs. MITRE SGO. G. Y TIRO vs. UNION V.K. A. H. ZAPLA vs. JUV. ANTONIANA SP. PATRIA vs. SARMIENTO R. Libre: UNIÓN ACONQUIJA 2da. fecha - 05/02/17 SARMIENTO R. vs. A. H. ZAPLA JUV. ANTONIANA vs. G. Y TIRO UNION V.K. vs. CHACO FOR EVER MITRE SGO. vs. UNIÓN ACONQUIJA Libre: SP. PATRIA 3ra. fecha - 12/02/17 UNIÓN ACONQUIJA vs. UNION V.K. CHACO FOR EVER vs. JUV. ANTONIANA G. Y TIRO vs. SARMIENTO R. A. H. ZAPLA vs. SP. PATRIA Libre: MITRE SGO. 4ta. fecha - 19/02/17 SP. PATRIA vs. G. Y TIRO SARMIENTO R. vs. CHACO FOR EVER JUV. ANTONIANA vs. UNIÓN ACONQUIJA UNION V.K. vs. MITRE SGO. Libre: A. H. ZAPLA 5ta. fecha - 26/02/17 MITRE SGO. vs. JUV. ANTONIANA UNIÓN ACONQUIJA vs. SARMIENTO R. CHACO FOR EVER vs. SP. PATRIA G. Y TIRO vs. A. H. ZAPLA Libre: UNION V.K. 6ta. fecha - 05/03/17 A. H. ZAPLA vs. CHACO FOR EVER SP. PATRIA vs. UNIÓN ACONQUIJA SARMIENTO R. vs. MITRE SGO. JUV. ANTONIANA vs. UNION V.K. Libre: G. Y TIRO 7ta. fecha - 12/03/17 UNION V.K. vs. SARMIENTO R. MITRE SGO. vs. SP. PATRIA UNIÓN ACONQUIJA vs. A. H. ZAPLA CHACO FOR EVER vs. G. Y TIRO Libre: JUV. ANTONIANA 8va. fecha - 19/03/17 G. Y TIRO vs. UNIÓN ACONQUIJA A. H. ZAPLA vs. MITRE SGO. SP. PATRIA vs. UNION V.K. SARMIENTO R. vs. JUV. ANTONIANA Libre: CHACO FOR EVER 9na. fecha - 02/04/17 JUV. ANTONIANA vs. SP. PATRIA UNION V.K. vs. A. H. ZAPLA MITRE SGO. vs. G. Y TIRO UNIÓN ACONQUIJA vs. CHACO FOR EVER Libre: SARMIENTO R.