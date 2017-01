La Revalida espera por Sol

Sol de Amérca deberá ugar en la Zona reválida durante la siguiente etapa del Federal A; el elenco del barrio San Miguel buscará quedarse en la categoría integrando el grupo donde además hay elencos de Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba. El inicio lo tendrá recibiendo a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay, Entre Ríos. Gentileza: Ascenso del Interior ZONA C 1. GUARANI A. FRANCO (Posadas) 2. SOL DE AMERICA (Formosa) 3. GIMNASIA (Concepcion del Uruguay) 4. DEFENSORES (Pronunciamiento) 5. LIBERTAD (Sunchales) 6. SP. BELGRANO (San Francisco) FIXTURE 1ra. fecha - 29/01/17 SOL DE AMERICA vs. G. ESGRIMA C.U. SP. BELGRANO vs. GUARANI A.F. DE.PRO. vs. LIBERTAD S. 2da. fecha - 05/02/17 DE.PRO. vs. SOL DE AMERICA LIBERTAD S. vs. SP. BELGRANO GUARANI A.F. vs. G. ESGRIMA C.U. 3ra. fecha - Sábado 11/02/17 SOL DE AMERICA vs. GUARANI A.F. G. ESGRIMA C.U. vs. LIBERTAD S. SP. BELGRANO vs. DE.PRO. 4ta. fecha - Miércoles 15/02/17 SP. BELGRANO vs. SOL DE AMERICA DE.PRO. vs. G. ESGRIMA C.U. LIBERTAD S. vs. GUARANI A.F. 5ta. fecha - 19/02/17 SOL DE AMERICA vs. LIBERTAD S. GUARANI A.F. vs. DE.PRO. G. ESGRIMA C.U. vs. SP. BELGRANO 6ta. fecha - 26/02/16 G. ESGRIMA C.U. vs. SOL DE AMERICA GUARANI A.F. vs. SP. BELGRANO LIBERTAD S. vs. DE.PRO. 7ma. fecha - 05/03/17 SOL DE AMERICA vs. DE.PRO. SP. BELGRANO vs. LIBERTAD S. G. ESGRIMA C.U. vs. GUARANI A.F. 8va. fecha - 12/03/17 GUARANI A.F. vs. SOL DE AMERICA LIBERTAD S. vs. G. ESGRIMA C.U. DE.PRO. vs. SP. BELGRANO 9na. fecha - 19/03/17 SOL DE AMERICA vs. SP. BELGRANO G. ESGRIMA C.U. vs. DE.PRO. GUARANI A.F. vs. LIBERTAD S. 10ma. fecha - 26/03/17 LIBERTAD S. vs. SOL DE AMERICA DE.PRO. vs. GUARANI A.F. SP. BELGRANO vs. G. ESGRIMA C.U.