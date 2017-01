El Federal A podría sumarse al paro

El próximo 29 de Enero debería comenzar la Segunda Fase y la Revalida del Torneo Federal A, pero el inicio estipulado para esa fecha está en duda ya que la categoría se sumaría al paro del ascenso. Gentileza: Ascenso del Interior. El camino de Patria El camino de Sol En el día de hoy la Primera B Nacional tomaría la decisión de no comenzar el campeonato ante el constante incumplimiento de los pagos comprometidos por parte del Comité Regularizador que en este momento tiene como cabeza visible al Dr. Javier Medin. Como es sabido el Comité Regularizador aun no hizo efectivo el pago de 350 millones provenientes del contrato de Futbol Para Todos, provocando graves inconvenientes económicos a las instituciones del futbol argentino. Parte de la dirigencia entiene que se trata de una maniobra para asfixiar economicamente a los clubes y de esta manera modificar el estatuto de AFA (quitandole representacion al ascenso en la asamblea de AFA) a cambio de dinero fresco. Daniel Ferreiro, presidente de Nueva Chicago y referente de la categoría dejo en claro que si bien esta tarde se deberá definir en la mesa de la divisional, la idea es no comenzar. Detrás de ellos se encolumnarían la Primera B Metropolitana, el Torneo Federal A, la C y la D.