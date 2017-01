Lo que pasa en Patria y Sol

Aun no hay certeza de cuando estaría iniciando el Federal A habida cuenta de lo que sucede en el fútbol argentino y su situación económica; por lo pronto, Patria y Sol de América vienen trabajando desde hace una semana esperando el primero jugar la Segunda Fase y el segundo la Reválida del torneo. Desde hace 7 días, los planteles de Patria y Sol vienen preparando con dos objetivos diferentes pero con las mismas intenciones de realizar una buena segunda parte del torneo Federal A que les permita poder cumplir sus objetivos. El Decano, aun sin confirmaciones en cuanto a contrataciones, pero sin con la vuelta del delantero Aldo Visconti que se había ausentado en la última parte del año sin jugar en el equipo, deberá jugar en la segunda parte del campeonato el Nanogonal cuyo principal objetivo del elenco formoseño así como también de sus rivales será la de poder llegar al ascenso. Dos serán rivales ya conocidos recientemente porque estarán en el grupo Chaco For Ever Sarmiento de Resistencia; el jujeño Altos Hornos Zapla; los salteños Gimnasia y Tiro y Juventud Antoniana; Mitre de Santiago del Estero, Unión Aconquija de Catamarca y Unión Villa Krause de San Juan. De no mediar inconvenientes el primer juego será e 29 del corriente como local ante Sarmiento mientras que en la segunda fecha tendrá libre. Por su parte, Sol de América tendrá por delante una misión diferente pero igual de dura y hasta con mayor presión si se quiere puesto que deberá afrontar la Reválida tendiendo como objetivo mantener la categoría. El solense, aun con Pepe Medina en la dirección técnica tras la salida en la parte final del año de Oscar Gómez, ha sumado dos caras nuevas: el defensor Alejandro Álvarez que estuvo hace dos temporadas en el club y luego pasó por 1° de Mayo y San Martín y el delantero Martín Kuchack, que recientemente festejó el ascenso al Federal A con Deportivo Mandiyú anotando 6 goles en el torneo. En el grupo de Sol sus rivales serán: Guaraní Antonio Franco de Misiones; Gimnasia de Concepción del Uruguay de Entre Ríos; Defensores del Pronunciamiento de Entre Ríos; Libertad de Sunchales y Belgrano de San Francisco, Córdoba. El primer partido será de local frente a Gimnasia el 29 del corriente siempre y cuando no haya paro y en la segunda fecha visitará a Defensores del Pronunciamiento. La situación de Sol con el descenso no es la mejor y está muy cerca de caer en la zona roja que lo haga perder la categoría por lo cual deberá jugar, al menos en los primeros encuentros y dependiendo de sus resultados, jugar con la presión en contra por dicha situación. Ya no formaran parte del equipo Juan Hermosid y Emiliano Gómez. Respecto a la situación económica y a la autorización de parte de AFA de poder incorporar jugadores, ambos conjuntos formoseños están autorizados habida cuenta que no registran deudas ante este ente.