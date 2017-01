El Federal A también podría parar

En concordancia con las demás categorías profesionales del ascenso, la Mesa del Torneo Federal se reunirá este miércoles en el Consejo Federal y decidirá no dar inicio a la Segunda Etapa del torneo pactado para el próximo 29 de Enero. La falta de pagos del Estado con las diferentes categorías del futbol argentino, también alcanza el Federal A y por ello los clubes decidirán postergar la reanudación del Torneo. Recordemos que la Primera B Nacional y La Primera C tomaron similar iniciativa. En las próximas horas se sumarían la Primera B Metropolitana y la D. Recordemos que este fin de semana debía disputarse los partidos de ida del cruce play off de la Copa Argentina. La mayoria de los 14 equipos participantes decidió no iniciar el campeonato y la fecha se postergó. (Gentileza: Ascenso del Interior)