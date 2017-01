Patria sumó a Lucio Gómez

Patria, que ya realizó una serie de encuentros amistosos, sumo al volante ofensivo Lucio Gómez quien en principio sería el único refuerzo para la Segunda Fase del Federal A, “Estamos trabajando bien, ya hicimos fútbol y vamos a llegar bien al primer partido. Trajimos a Lucio Gómez que ya lo tuve en For Ever y estuvo en Sol y ascendió con Mandiyú en la pasada temporada, es un jugador que conozco y que de mitad de cancha hacia adelante nos puede dar algo diferente a lo que teneos y seguramente será el único refuerzo”, dijo el entrenador Daniel Cravero. Agregando el DT sobre los rivales de la Segunda Fase que “Será todo parejo, hay equipos importantes como los dos salteños o Mitre que también buscará el ascenso y nosotros con lo que teneos vamos a darle pelea a todos como lo hicimos hasta ahora; esto es mas difícil porque hay equipos que tiene mejor planteles no se si mejor equipos pero si planteles y en torneos largos pueden sacar diferencia pero estamos trabajando bien y preparándonos”. Por su parte, José Defilipi manifestó que “Estábamos haciendo la pretemporada con vista al 29 pero ahora a seguir corriendo y esperar a ver cuando arranca queda esperar y seguir con esta pretemporada que se está haciendo un poco larga; tampoco nos va a jugar en contra porque estaba previsto que sea corta la pretemporada porque arrancamos el 9 pero con esto por un lado nos sirve para mejorar mas en lo físico. Arranca de cero todo ahora, tenemos una zona con distancias de mas de 1000 kilómetros algunos partidos y por ahí si esto se atrasa un poco mas tocaría jugar domingo y miércoles y ahí se pone un poco mas difícil por el esfuerzo físico y mas aun no se puede regalar nada, ni de local ni de visitante”. El Decano disputo una serie de partidos amistosos: frente a 1° de Mayo, Independiente de Fontana y Defensores de Formosa.