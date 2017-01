"Hasta nuevo Presidente no juguemos"

Hace instantes, en una reunión mantenida junto a Pablo Toviggino, los representantes de la categoría decidieron frenar el inicio del certamen sin decretar fecha de reanudación; en principio sería hasta tanto se elija nuevo Presidente. Tampoco arranca la Copa Argentina. De esta forma, Patria que va por la Segunda Fase y Sol de América que jugará la Reválida, deberán esperar por el inicio del torneo. El fútbol argentino atraviesa una de sus más grandes crisis en todas sus categorías. En horas de la tarde de este miércoles, la Mesa del Federal A mantuvo una reunión con Pablo Toviggino, presidente del Consejo Federal, en la cual se tomó la decisión de no dar inicio al certamen ni a la Copa Argentina. “No es solamente cobrar, necesitamos un presidente“, manifestaron los dirigentes. Los principales portavoces durante el encuentro fueron Omar Sperdutti, presidente de Deportivo Maipú de Mendoza, y Héctor Gómez, presidente de Chaco For Ever. El dirigente mendocino manifestó su deseo de acompañar la postura de la B Nacional y frenar el arranque de todos los torneos hasta que “esté todo claro“. Por su parte, el titular de For Ever afirmó sentir que los clubes nunca cobrarán lo que se les adeuda. “La plata que se consiguió para el Federal A es una miseria. Es un logro, pero es poco“, sentenció. Y agregó: “Esta es una oportunidad única para hacernos escuchar, si no, seguiremos siendo mediocres“. La postura adoptada por los clubes fue contundente: “Hasta que no haya un nuevo presidente, no juguemos“. Otro de los aspectos a destacar de la reunión es el apoyo explícito del presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino, hacia los clubes de la categoría. “La categoría no está exenta de todo lo que ocurre en el fútbol argentino. Las decisiones las toman ustedes y siempre cuentan conmigo“, expresó hacia los dirigentes presentes. En la reunión hubo un total de 10 clubes representados, y entre los directivos que asistieron se encontraron Roberto Enriquez (presidente de Guaraní Antonio Franco), Horacio Rosales (presidente de Belgrano Santa Rosa), Ezequiel Schiavi (presidente de Rivadavia Lincoln), Gustavo Sastre (presidente de Deportivo Madryn), Omar Sperdutti (presidente de Deportivo Maipú), Héctor Gómez (presidente de Chaco For Ever), Sergio Chiban (presidente de la Liga Salteña) y Sergio Torrado (secretario de Juventud Antoniana). Fuente: Interior Futbolero