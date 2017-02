Sol podría licenciar su plantel

El Club Sol de América está analizando la posibilidad de proceder a licenciar su plantel hasta tanto se conozca definitivamente cuando se va a reanudar el torneo Federal “A”, situación en la que está inmerso todo el fútbol argentino. Así lo indicó el presidente de la entidad del barrio San Miguel, Darío Di Martino, señalando que “la situación que atraviesa el club que es similar a todos sus pares del ascenso, nos ha creado una incertidumbre tal que ya se nos hace difícil continuar con lo que teníamos proyectado para este temporada”. El dirigente agregó que “hace dos meses que estamos trabajando con todo el plantel. En principio el Federal A debía comenzar a fines de febrero. No fue así por las razones por todos conocidas y ahora todo está supeditado al grave problema que afecta a todo el fútbol argentino por lo que se nos hace muy complicado seguir con nuestro proyecto del comienzo de la temporada”. Di Martino fue más explicito al señalar que: “Tener todo el plantel trabajando nos implica un gasto fijo muy importante que se nos está haciendo muy difícil afrontar. Si se conociera la fecha exacta del arranque del torneo, se puede llegar hacer algún tipo de plan previo. Pero las actuales circunstancias son muy confusas lo que nos genera una situación que cada día se nos presenta más difícil. El titular solense aclaró que: “Sol de América cuenta hoy con un patrimonio muy importante generado a través de la ayuda del gobierno provincial que encabeza Gildo Insfrán, nuestra misión es defender ese patrimonio que pertenece a todos los soleases por lo que no lo pondremos en juego por esta crisis que afecta a todo el fútbol y de la que la mayoría de los clubes en general y todos los del interior en particular estamos lejos de la responsabilidad de haberla generado”. “Ahora, agregó el dirigente estamos como rehenes de la situación y vemos con mucha preocupación que pasa el tiempo, todos los proyectos de pretemporada no se pueden llevar a la práctica y hay que tomar decisiones de urgencia. Licenciar el plantel sabemos que no es lo más conveniente, pero ante la grave situación económica que afrontamos puede ser un paliativo”. Como ejemplo de la situación económica que atraviesa la entidad Di Martino recordó que “La no continuación del “Fútbol para Todos” le ha impedido a Sol de América (y a todos los clubes del Federal “A”) recibir cuatrocientos mil pesos a esta altura del año. Lo que si bien no es una suma fabulosa no mucho menos, para instituciones chicas como la nuestra representa mucho en nuestro presupuesto. Por último el presidente de Sol de América señaló que: Esperemos que esta situación muy difícil pronto tenga una solución. Hay mucha gente que se gana la vida trabajando de alguna u otra forma en los clubes del fútbol. Todos están muy afectados por el problema y se angustian ante la falta de soluciones. Los máximos dirigentes e incluso algunos políticos deben encontrar la salida en forma urgente”. Estatuto AFA El Club Sol de América remitió al Comité de Regularización de AFA una nota que lleva la firma de Di Martino, mediante la cual brindaron su total apoyo al Estatuto de AFA recientemente elaborado por el Consejo Federal y que fija las pautas por las cuales debería regir en el futuro el fútbol argentino. En esta tesitura se encuadran la gran mayoría de las instituciones del fútbol del interior de todo el país.