El Decano juega amistosos

Continuando con su preparación para la Segunda Fase del Federal que en principio tiene fecha de inicio el 10 de marzo, Patria jugó un amistoso de visitante frente a Chaco For Ever, encuentro que finalizó con victoria de los locales por 2 a 1. Comenzó ganando la visita en el arranque del complemento por el tanto del brasileño Francisco De Souza, pero Gonzalo Garavano y Emanuel Lazzarini dieron vuelta la historia para el Negro. Foto: SportChaco El partido sirvió para que el DT de For Ever, Pedro Dechat, pruebe el elenco alternativo, teniendo en cuenta que los "titulares” ya habían jugado 90 minutos el jueves ante Guaraní (triunfo 2-0). El entrenador de Patria, Daniel Cravero, presentó un mix de titulares y suplentes. Síntesis: FOR EVER (2):Cristian Mazzón (Leandro Ledesma); Gabriel Valdez (Nicolás Sottile), Marcos Cabrera (Fabricio Burgos), Marcos Ojeda y Carlos Besga; Emanuel Lazzarini, Leonardo Rolheiser, Franco Cabrera y Raúl Zelaya; Gonzalo Garavano y Sebastián Parera. DT: Pedro Dechat. PATRIA (1):Gastón Canuto; Emanuel Martínez, David Dri, Germán Cáceres y Castillo; Francisco De Souza, Osvaldo Ramírez, Nicolás Bianchini y Leonel Pietkiewicz; Hugo Troche (Aldo Visconti) y Gustavo Carballo (Lucio Gómez). DT: Daniel Cravero. Goles: 1ST Francisco De Souza (P). 17ST Gonzalo Garavano (FE); 24ST Emanuel Lazzarini (FE). Estadio: Juan Alberto García, de For Ever.