El nuevo fixture para Sol y Patria

De acuerdo a lo publicado por el sitio Ascenso del Interior, este lunes los lunes del Federal A recibirán el dinero adeudado por la AFA y así el fin de semana del 10 de marzo empezará a rodar la pelota en esta categoría. Patria recibe a Sarmiento en la Segunda Fase mientras que Sol de América recibe a Gimnasia de Concepción del Uruguay en la Reválida. Mira el fixture completo de los dos elencos formoseños… ZONA A - SEGUNDA FASE CLUBES LIGAS ALTOS HORNOS ZAPLA JUJUY GIMNASIA Y TIRO SALTA JUVENTUD ANTONIANA SALTA SP. PATRIA FORMOSA AT. MITRE SANTIAGO DEL ESTERO UNION ACONQUIJA ANDALGALÁ SARMIENTO RESISTENCIA CHACO FOR EVER RESISTENCIA UNIÓN SAN JUAN 1ra. fecha - Viernes 10/03/17 CHACO FOR EVER vs. MITRE SGO. G. Y TIRO vs. UNION V.K. A. H. ZAPLA vs. JUV. ANTONIANA SP. PATRIA vs. SARMIENTO R. Libre: UNIÓN ACONQUIJA 2da. fecha - 19/03/17 SARMIENTO R. vs. A. H. ZAPLA JUV. ANTONIANA vs. G. Y TIRO UNION V.K. vs. CHACO FOR EVER MITRE SGO. vs. UNIÓN ACONQUIJA Libre: SP. PATRIA 3ra. fecha - 26/03/17 UNIÓN ACONQUIJA vs. UNION V.K. CHACO FOR EVER vs. JUV. ANTONIANA G. Y TIRO vs. SARMIENTO R. A. H. ZAPLA vs. SP. PATRIA Libre: MITRE SGO. 4ta. fecha - Sábado 01/04/17 SP. PATRIA vs. G. Y TIRO SARMIENTO R. vs. CHACO FOR EVER JUV. ANTONIANA vs. UNIÓN ACONQUIJA UNION V.K. vs. MITRE SGO. Libre: A. H. ZAPLA 5ta. fecha - Miércoles 05/04/17 MITRE SGO. vs. JUV. ANTONIANA UNIÓN ACONQUIJA vs. SARMIENTO R. CHACO FOR EVER vs. SP. PATRIA G. Y TIRO vs. A. H. ZAPLA Libre: UNION V.K. 6ta. fecha - 09/04/17 A. H. ZAPLA vs. CHACO FOR EVER SP. PATRIA vs. UNIÓN ACONQUIJA SARMIENTO R. vs. MITRE SGO. JUV. ANTONIANA vs. UNION V.K. Libre: G. Y TIRO 7ta. fecha - 16/04/17 UNION V.K. vs. SARMIENTO R. MITRE SGO. vs. SP. PATRIA UNIÓN ACONQUIJA vs. A. H. ZAPLA CHACO FOR EVER vs. G. Y TIRO Libre: JUV. ANTONIANA 8va. fecha - 23/04/17 G. Y TIRO vs. UNIÓN ACONQUIJA A. H. ZAPLA vs. MITRE SGO. SP. PATRIA vs. UNION V.K. SARMIENTO R. vs. JUV. ANTONIANA Libre: CHACO FOR EVER 9na. fecha - 30/04/17 JUV. ANTONIANA vs. SP. PATRIA UNION V.K. vs. A. H. ZAPLA MITRE SGO. vs. G. Y TIRO UNIÓN ACONQUIJA vs. CHACO FOR EVER Libre: SARMIENTO R. REVALIDA - ZONA C - PRIMERA ETAPA CLUBES LIGAS GUARANÍ ANTONIO FRANCO POSADAS SOL DE AMÉRICA FORMOSA GIMNASIA Y ESGRIMA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY DEFENSORES PRONUNCIAMIENTO COLÓN E.R. LIBERTAD SUNCHALES RAFAELA SP. BELGRANO SAN FRANCISCO 1ra. fecha - 12/03/17 SOL DE AMERICA vs. G. ESGRIMA C.U. SP. BELGRANO vs. GUARANI A.F. DE.PRO. vs. LIBERTAD S. 2da. fecha - Sábado 18/03/17 DE.PRO. vs. SOL DE AMERICA LIBERTAD S. vs. SP. BELGRANO GUARANI A.F. vs. G. ESGRIMA C.U. 3ra. fecha - Miércoles 22/03/17 SOL DE AMERICA vs. GUARANI A.F. G. ESGRIMA C.U. vs. LIBERTAD S. SP. BELGRANO vs. DE.PRO. 4ta. fecha - 26/03/17 SP. BELGRANO vs. SOL DE AMERICA DE.PRO. vs. G. ESGRIMA C.U. LIBERTAD S. vs. GUARANI A.F. 5ta. fecha - Sábado 01/04/17 SOL DE AMERICA vs. LIBERTAD S. GUARANI A.F. vs. DE.PRO. G. ESGRIMA C.U. vs. SP. BELGRANO 6ta. fecha - 09/04/17 G. ESGRIMA C.U. vs. SOL DE AMERICA GUARANI A.F. vs. SP. BELGRANO LIBERTAD S. vs. DE.PRO. 7ma. fecha - Sábado 15/04/17 SOL DE AMERICA vs. DE.PRO. SP. BELGRANO vs. LIBERTAD S. G. ESGRIMA C.U. vs. GUARANI A.F. 8va. fecha - Miércoles 19/04/17 GUARANI A.F. vs. SOL DE AMERICA LIBERTAD S. vs. G. ESGRIMA C.U. DE.PRO. vs. SP. BELGRANO 9na. fecha - 23/04/17 SOL DE AMERICA vs. SP. BELGRANO G. ESGRIMA C.U. vs. DE.PRO. GUARANI A.F. vs. LIBERTAD S. 10ma. fecha - 30/04/17 LIBERTAD S. vs. SOL DE AMERICA DE.PRO. vs. GUARANI A.F. SP. BELGRANO vs. G. ESGRIMA C.U.