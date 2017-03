"No definir en la categoría lo pagas caro"

El entrenador de Patria Daniel Cravero se refirió al debut con derrota en el Nonagonal de su equipo en el Federal A, "Hicimos un buen primer tiempo y nos hacen un gol dudoso que me parece fue off side; pero jugamos y no tuvimos claridad en los últimos metros pero se hizo un buen partido. después nos expulsaron al arquero, ingresó Romero que vino ayer y son cosas que pasan y que en estos torneos la pagas. Lo mas fácil para mi es hablar del árbitro, pero el primer gol está adelantado para mí pero no tuvo un buen arbitraje creo Yo. Seguiremos trabajando, se hizo un buen partido ante un buen equipo pero tener varias ocasiones y no definir en esta categoría lo pagas caro".