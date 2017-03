Debut y gol

El delantero de Sol de América Martín Kuchak pisó apenas unos minutos el césped de su nueva casa, 6 minutos, y anotó el primer tanto con su nueva camiseta, “El equipo funcionó bien y me complementé bien y por eso llegamos a los tres puntos. Me sentí cómodo, en las prácticas ya se veía, si bien me costó en el primer tiempo la adaptación del Federal B al A (NdeR: llega desde Mandiyú de Corrientes que jugó el Federal B) y acá se puede jugar mucho mas es menos roce y además los compañeros me ayudaron mucho para adaptarme rápido”, dijo el goleador.