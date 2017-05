La Ida no fue buena para Patria

El Decano se vio dos goles abajo en el primer tiempo y ya no pudo remontar en Mendoza donde finalmente cayó ante Gutiérrez de provincia por 2 a0 en el juego de Ida por la 3° Fase de la Reválida en donde está en juego el segundo ascenso a la B Nacional. Leandro Valenti y el ex Patria Nicolás Gatto fueron los autores de los tantos del local a los 22 y 37 minutos respectivamente. Pero no sólo eso tuvo en contra el conjunto formoseño, ya que también el árbitro del partido, Jonathan Correa, expulsó a Emanuel Martínez, sobre los 41 minutos del primer tiempo, y a Germán Cáceres a los 25 minutos del complemento.