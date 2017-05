A todo o nada

En un horario poco habitual pero con la misma intención de siempre de salir a ganar, mas que nunca ahora para pasar d ronda, Patria recibirá desde las 11 de la mañana del sábado en el estadio Don Antonio Romero a Gutiérrez de Mendoza por la tercera ronda de la Reválida siendo que en la ida ganaron los mendocinos por 2 a 0. “Tenemos los dos goles en desventajas, es difícil pero no imposible; si levantamos el nivel y tratamos de mejorar en cancha el rendimiento individual y esto se pase a lo colectivo lo vamos a dar vuelta; pero hay que ser pacientes y tranquilidad porque es importante hacer los goles pero también que no te conviertan”, dijo su DT el Huevo Toresani. Quien agregó, “Las cosas se están haciendo bien, se trata de armar siempre como par ser protagonistas; haremos lo necesarios nosotros y los jugadores para clasificar y pasar de ronda. Pero no hay que dramatizar, la vida continúa, si no es ahora puede ser mañana, pero nosotros pensamos en que podemos dar la vuelta la llave”. Sobre su continuidad mas allá de lo que pase le sábado manifestó el entrenador que “Tengo contrato por un año, estoy muy a gusto acá y muy tranquilo; pero pienso sólo en el sábado ahora”.