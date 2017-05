"Siento que volví a defraudar a esta gente"

El último ídolo del Decano, emblema del plantel y capitán, Hugo Troche, se mostró dolido y decepcionado por la derrota ante los mendocinos, “Este dolor me vuelve a pasar a mi de nuevo cuando ya he jugado una final con esta camiseta con el mismo resultado de quedar afuera (NdeR: frente a Atlético Paraná), la herida aun sigue abierta de esa final y no se pudo cerrar y un nuevo golpe así me pasa mucha tristeza por la cabeza; termina mi contrato y el 60% me estoy yendo y el 40% me estoy quedando”, dijo. “Una decepción porque ya desde el jueves concentramos pensando en esta final y jugamos como si fuera una final” empezaba diciendo con muestras de dolor el delantero. Agregando que “Una lastima porque nos preparamos para otra cosa y otra vez nos quedamos acá, pasan muchas cosas por la cabeza, por esta gente que sufre día a día por esta camiseta; nos vamos con una bronca e impotencia porque hicimos todo para ganar pero no alcanza, cuando no quiere entrar la pelota termina en esto”. Sobre su futuro en la institución –su contrato vence el 30 de junio- dijo que “Este dolor me vuelve a pasar a mi de nuevo cuando ya he jugado una final con esta camiseta con el mismo resultado de quedar afuera (NdeR: frente a Atlético Paraná), la herida aun sigue abierta de esa final y no se pudo cerrar y un nuevo golpe así me pasa mucha tristeza por la cabeza; termina mi contrato y el 60% me estoy yendo y el 40% me estoy quedando. Ya no es una decisión mía, hay que hablarlo, la familia, los dirigentes, a veces piensa uno muchas cosas porque una vez mas este desafío no lo pude pasar. Pero con la cabeza en alto porque dejamos todo. Otra vez volví a defraudar a esta gente; otra vez volví a no darle la alegría que se merece”.