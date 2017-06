Canuto cerca de dejar Patria

Gastón Canuto quien se desempeñó como arquero de Sportivo Patria en las últimas temporadas continuaría su carrera en Chaco For Ever. El jugador era uno de los tenidos en cuenta para seguir en Patria y el mismo director técnico Julio Toresani, había destacado sus condiciones para el puesto. La dirigencia de Patria daba por descontado que continuaría en el plantel, pero la novedad de su casi segura incorporación a For Ever no ha caído nada bien. Según algunos colegas de la prensa deportiva de Formosa, Canuto ya había adelantado que su contrato vence el 30 del corriente y no seguiría en Patria. Medios chaqueños ya hablan de la llegada del arquero a Resistencia el próximo fin de semana para sellar su contratación en el Negro chaqueño. Canuto tiene 28 años y pasado en torneos federales jugando para Tiro Federal de Rosario, Rosamonte de Apóstoles y Sportivo Patria de Formosa, club en el que está desde el 2104. Según fuentes del Chaco, el técnico Miguel Fullana habría recomendado su contratación a la dirigencia de For Ever. De concretarse la incorporación de Canuto a For Ever, esta sería la segunda de cara a la próxima temporada. La primera fue la de Wilson Moreno (Unión Aconquija).