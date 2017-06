El Federal A tendrá cuatro zonas

El Federal A tuvo un buen rato de opiniones y discusiones en la reciente reunión y tras las casi 3 horas siguientes del encuentro entre dirigentes fue monotemático, el próximo torneo. Su forma, las zonas, los clubes que participaran, su distribución, ascensos, descensos y más. “Hubo un intenso debate pero totalmente saludable” confió al salir un dirigente. Fuente: Ascenso del Interior Se escucharon diferentes opciones: formatos de 2 zonas, 3 zonas, 4 zonas y hasta alguien sugirió imitar al Federal B con regiones y zonas. Todo pasó a debate y finalmente se mantuvo lo previamente charlado y acordado hace poco, el próximo torneo tendrá 4 zonas: Norte, Sur, Este y Oeste. La cantidad por zona y por ende la distribución de los clubes (3 zonas de 10 y una de 9 o dos zonas de 10 y dos de 9) todavía no se sabe correctamente ya que los descensos desde B Nacional todavía no están definidos. Luego de las zonas, llegó el momento de hablar del formato. Hubo el doble de opciones. Prácticamente cada uno de los dirigentes dio su palabra y opinó. Costó ponerse de acuerdo pero finalmente lo hicieron de manera parcial: Solo se resolvió que serán los 4 primeros de cada una de las zonas los que clasifiquen a la segunda etapa (4 clubes x 4 zonas= 16 clubes) El resto del formato se definirá en las próximas reuniones. Otro tema controversial fue el de los descensos. En la previa y siguiendo las previsiones hechas por AFA y Consejo Federal (4 descensos Superliga y 6 B Nacional) había un numero estipulado y prácticamente cerrado. 8 descensos. Sin embargo, hoy fue diferente. Varios dirigentes no se mostraron de acuerdo con el número y lo creían excesivo. Otros, al conocer la idea la AFA que estaba avanzada, lo tenían aceptado. Fue nuevamente otro momento de intenso debate con posturas bien diferenciadas. La conclusión después de un tiempo, llegó: Serán 6 los descensos. Misma cantidad que la B Nacional. Todavía no está definido como serán. Pasó la reunión y cada dirigente fue dejando el 5to piso con muchos papeles y borradores. Numerosos avances, algunas definiciones y varias dudas.