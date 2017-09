El camino de Patria en el Federal A

El próximo 17 de septiembre inicia una nueva temporada del Federal A y esta temporada será únicamente Patria quien llevará el estandarte de Formosa. Con un total de 39 equipos, divididos en 4 zonas, la idea del Decano será la de poder lograr uno de los dos ascensos en juego mientras que lejos querrá estar de los 8 que perderán la categoría este torneo. La primera fecha, Patria deberá recibir a Gimnasia y Tiro de Salta. Foto: Ascenso del Interior En la segunda fecha Patria deberá enfrentarse nuevamente a un equipo salteño pero ahora de visitante, ante Juventud Antoniana. Luego en la tercera recibe a Altos Hornos Zapla de Jujuy y en la cuarta visita a Deportivo Mandiyú en Corrientes. La quinta fecha lo tendrá como local ante Sarmiento de Resistencia y la sexta visitará a Chaco For Ever; en tanto que en la séptima Jugará ante Crucero del Norte en Formosa y luego irá hasta la tierra colorada para visitar a Guaraní Antonio Franco. Y la última fecha de la Primera Rueda lo tendrá recibiendo a San Jorge de Santa Fe. La Segunda Ronda se invierten las localías. FORMA DE DISPUTA CAPÍTULO II FORMA Y SISTEMA DE DISPUTA Y DEFINICIONES Art. 11 - FORMA DE DISPUTA Los treinta y nueve (39) clubes participantes se agruparán en tres (3) zonas de diez equipos cada una y una (1) zona de nueve equipos, las que a continuación se detallan: Primera Fase: Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta. Clasifican a la Segunda Fase del PRIMERO (1ro) al CUARTO (4to) de cada zona (Total: 16 clubes). El resto de los clubes pasan a disputar la Fase Revalida (Total: 23 clubes). Segunda Fase: Estará integrada con los dieciséis (16) clubes clasificados de la Primera Fase. Los dieciséis (16) clubes se agruparán dos (2) zonas geográficas de ocho (8) clubes cada una (“A” y “B”).- Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de este fase con cero (0) puntaje todos los participantes. Clasifican a la Tercera Fase el PRIMERO (1ro) y el SEGUNDO (2do) de cada Zona y el mejor TERCERO (3ro) (Total: 5 clubes). El restante club ubicado en el tercer lugar de su zona pasa a disputar la Tercera Etapa de la Fase Revalida. El resto de los clubes pasan a disputar la Segunda Etapa de la Revalida (Total: 10 clubes). Tercera Fase: Estará integrada con cinco (5) clubes clasificados de la Segunda Fase. Los cinco (5) clubes se agruparán en una (1) sola zona. Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos, jugarán todos contra todos a una rueda iniciando la disputa de este fase con cero (0) puntaje todos los participantes. El ganador asciende a la Primera B Nacional de la AFA Edición 2018/19.- El resto de los clubes pasan a disputar la Cuarta Etapa de la Revalida (Total: 4 clubes). Fase Revalida Primera Etapa Los veintitrés (23) clubes que no clasificaron a la Segunda Fase se agruparán en cuatro (4) zonas manteniéndose la misma agrupación de clubes de la Primera Fase. Se llevará a cabo por el sistema de adición de puntos en cada una de las zonas, las cuales jugarán todos contra todos a dos ruedas (dentro de su zona), en partidos de ida y vuelta, iniciando con puntaje cero (0) todos los participantes. Clasifican a la Segunda Etapa el 1º de cada zona (Total: 4 clubes). Si alguno de los clubes que ocupen la 1º posición al finalizar esta etapa en cada una de las zonas, se encontrase comprendido en el régimen de descenso no podrá participar de la Segunda Etapa. De producirse esta situación la o las posiciones serán ocupadas por los clubes que ocupen las ubicaciones siguientes en su respectiva zona en forma correlativa de esta etapa.- Régimen de Descenso Finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Promedio de Puntos (se determinan dividiendo los puntos por la cantidad de partidos jugados en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), el peor promedio de cada una de las zonas descenderá al Torneo Federal “B” Edición 2018 (Total: 4 equipos). Luego de lo señalado en el párrafo anterior se confeccionará la Tabla General de Promedio de Puntos, (se determinan dividiendo los puntos por la cantidad de partidos jugados en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), excluyendo a los primeros cuatro clubes descendidos, los cuatro peores promedios también descenderán al Torneo Federal “B” Edición 2018.- En todos los casos de empates en promedio de puntos de dos o más clubes de la misma zona, a los fines de determinar descensos se realizarán partidos definitorios entre ellos, de acuerdo a lo establecido en el Art. 111 del Reglamento General de la AFA. Segunda Etapa: Estará integrada por los cuatro (4) clubes clasificados de la Primera Etapa y por los diez (10) clubes de la Segunda Fase (Total: 14 clubes).- Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.- A los efectos de los enfrentamientos se numerarán a los clubes de la siguiente manera: • La posición n° 1, se le asignará al club que de los dos clasificados en el cuarto lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje. • La posición n° 2, se le asignará al club que de los dos clasificados en el cuarto lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje. • La posición n° 3, se le asignará al club que de los dos clasificados en el quinto lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje. • La posición n° 4, se le asignará al club que de los dos clasificados en el quinto lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje. • La posición n° 5, se le asignará al club que de los dos clasificados en el sexto lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje. • La posición n° 6, se le asignará al club que de los dos clasificados en el sexto lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje. • La posición n° 7, se le asignará al club que de los dos clasificados en el séptimo lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje. • La posición n° 8, se le asignará al club que de los dos clasificados en el séptimo lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje. • La posición n° 9, se le asignará al club que de los dos clasificados en el octavo lugar de la Segunda Fase obtuvo el mayor puntaje. • La posición n° 10, se le asignará al club que de los dos clasificados en el octavo lugar de la Segunda Fase obtuvo el menor puntaje. • La posición n° 11, club de la Primera Fase de la Revalida.- • La posición n° 12, club de la Primera Fase de la Revalida.- • La posición n° 13, club de la Primera Fase de la Revalida.- • La posición n° 14, club de la Primera Fase de la Revalida.- Nota 1: En caso de empate en puntos para establecer las posiciones 1° a 10° se aplicará la siguiente metodología de desempate: 1. Mayor diferencia de goles. 2. Mayor cantidad de goles a favor. 3. Mayor cantidad de goles a favor como visitante 4. Sorteo Nota 2: Opción 1: Si las cuatro zonas de la reválida están conformadas por la misma cantidad de clubes, las posiciones 11° a 14° se asignarán de acuerdo a los puntos obtenido por cada club en la Primera Fase de la Revalida.- Opción 2: Las posiciones 11° a 14° se asignarán de acuerdo al promedio de puntos obtenido por cada club.- Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1° con 14° 2° con 13° 3° con 12° 4° con 11° 5° con 10° 6° con 9° 7° con 8° Actuarán de local en el primer partido las posiciones 8°, 9°, 10°, 11°, 12°, 13° y 14°.- Los siete (7) ganadores clasifican a la Tercera Etapa. Tercera Etapa: Estará integrada por los siete (7) clubes ganadores de la Segunda Etapa y el club ubicado en el tercer lugar en la Segunda Fase que no clasificó a la Tercera Fase (Total: 8 clubes). Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.- El club proveniente de la Segunda Fase ocupará la posición 1°- Los clubes provenientes de la Segunda Etapa mantendrán el mismo ordenamiento utilizado en la citada Etapa.- Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1° con 8° 2° con 7° 3° con 6° 4° con 5° Actuarán de local en el primer partido las posiciones 5°, 6°, 7° y 8°.- Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Cuarta Etapa. Cuarta Etapa: Estará integrada por los cuatro (4) clubes ganadores de la Tercera Etapa y por los cuatro (4) clubes provenientes de la Tercera Fase. Los Clubes provenientes de la Tercera Fase ocuparán las posiciones 1° al 4° de acuerdo a los puntos obtenidos en la Segunda Fase y Tercera Fase. Los clubes provenientes de la Tercera Etapa ocuparán las posiciones 5° a 8° manteniendo el ordenamiento utilizado en la Tercera Etapa.- Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.- Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1° con 8° 2° con 7° 3° con 6° 4° con 5° Actuarán de local en el primer partido las posiciones 5°, 6°, 7° y 8°.- Los cuatro (4) ganadores clasifican a la Quinta Etapa. Nota 1: En caso de empate en puntos para establecer las posiciones 1° a 4° se aplicará la siguiente metodología de desempate: 1. Mayor diferencia de goles. 2. Mayor cantidad de goles a favor. 3. Sorteo Quinta Etapa: Estará integrada por los cuatro (4) clubes ganadores de la Cuarta Etapa. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.- Las posiciones se asignarán de acuerdo al ordenamiento establecido en la Cuarta Etapa. Los enfrentamientos serán de la siguiente manera: 1° vs. 4° 2° vs. 3° Harán de local en el primer encuentro las posiciones 3 y 4. Los dos (2) ganadores clasifican a la Sexta Etapa. Sexta Etapa: Estará integrada por los dos (2) clubes ganadores de la Quinta Etapa. Se disputará por eliminación directa, a doble partido uno en cada sede.- El enfrentamiento será 1° vs. 2°, haciendo de local en el primer encuentro la posición 2°. Las posiciones se asignarán de acuerdo al ordenamiento establecido en la Quinta Etapa. El ganador asciende a la Primera “B” Nacional de la AFA Edición 2018/19. Art. 12 - DEFINICIONES – PRIMERA FASE Y PRIMERA ETAPA DE LA REVALIDA Ninguno de los partidos exigirá definición, es decir, finalizarán invariablemente al cabo de los noventa (90) minutos de juego, con la salvedad obvia de aquellos minutos que pudiera añadir el árbitro del encuentro. En caso de existir igualdad en puntos al término de la disputa de alguna de las zonas, a los efectos de establecer una clasificación en esta fase se aplicará el siguiente sistema: En favor del club que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la Primera Fase/Primera Etapa de la Revalida, contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden: a) Mayor diferencia de goles. b) Mayor cantidad de goles a favor. c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante. Si por aplicación de algunos de los puntos precedentes se definieran posiciones en forma parcial (cuando el empate es entre 3 o más clubes), se comenzará nuevamente a definir las posiciones en el orden establecido en este articulo. En caso de no existir definición por este sistema se deberá recurrir a la tabla general de la zona, contabilizándose la totalidad de los partidos disputados, en el siguiente orden: d) mayor diferencia de goles. e) mayor cantidad de goles a favor. f) mayor cantidad de goles como visitante. Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario. g) una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el empate a la finalización de esta Fase, en cualesquiera de las posiciones que determinen clasificación para su prosecución en el certamen, y si luego de aplicarse los ítems anteriores, (a, b, c, d, e, f,) no existiera definición, se recurrirá a determinar la posición por medio de un sorteo, dentro de las 48 hs., a efectuarse en sede del Consejo Federal. 12.1 DEFINICIONES - SEGUNDA FASE Ninguno de los partidos exigirá definición, es decir, finalizarán invariablemente al cabo de los noventa (90) minutos de juego, con la salvedad obvia de aquellos minutos que pudiera añadir el árbitro del encuentro. En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa en alguna de las zonas de esta fase se aplicará la siguiente metodología de desempate: a) Mayor diferencia de goles. b) Mayor cantidad de goles a favor. c) sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas. En caso de existir igualdad en puntos al término de la disputa de la Segunda Fase y a los efectos de establecer la clasificación del mejor equipo ubicado en el tercer lugar de las dos zonas, se tomará la Tabla General de Posiciones de cada zona, aplicando el siguiente sistema: a) Mayor diferencia de goles. b) Mayor cantidad de goles a favor c) Sorteo 12.2 DEFINICIONES - TERCERA FASE Ninguno de los partidos exigirá definición, es decir, finalizarán invariablemente al cabo de los noventa (90) minutos de juego, con la salvedad obvia de aquellos minutos que pudiera añadir el árbitro del encuentro. En caso de existir igualdad en puntos entre dos o más clubes al término de la disputa de esta fase en el primer puesto (Ascenso al Torneo de Primera B Nacional de la AFA), se jugará desempate en la forma establecida en el Art. 111º del Reglamento General de la A.F.A..- Para el resto de las posiciones en esta fase se aplicará el siguiente sistema: a) Mayor diferencia de goles. b) Mayor cantidad de goles a favor. c) Mayor cantidad de puntos obtenidos en la Segunda Fase d) Sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas. 12.3 DEFINICIONES - PARTIDOS ELIMINATORIOS (Segunda Etapa a Sexta Etapa de la Revalida) 1. En favor del equipo que hubiera obtenido más puntos en la serie de partidos disputado entre una pareja de equipos. 2. De existir igualdad, en favor del equipo que obtuviera mayor diferencia de gol en esa serie. 3. En caso de no existir definición por los puntos anteriores se deberá recurrir a la ejecución de tiros desde el punto del penal, conforme las previsiones del art. 111° del Reglamento General de la A.F.A..