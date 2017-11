Patria cada vez mas en el fondo

Patria sigue sin pasarla bien el en el Federal A y esta vez sufrió una nueva derrota, ahora lejos de casa perdiendo en Jujuy ante Altos Hornos Zapla 1 a 0. Rubén Robledo Correa fue autor del único gol del partido en la noche jujeña a los 34 minutos del primer tiempo en el juego que fue arbitrado por el tucumano Federico Guaymas. En el "Emilio Fabrizzi" Altos Hornos Zapla venció a Sportivo Patria 1 a 0 por la 12º fecha de la Zona 4 del Federal A y se encuentra a un punto del líder Sarmiento. El encuentro fue controlado por el salteño Federico Guaymás Tornero junto a Federico Córdoba y Walter Ruarte. A los 15’ llegó la primera acción del partido, Acosta pateó desde lejos y casi convierte para el “merengue”. A los 18’ Camposano avisó para la visita y estuvo cerca del primero. Transcurrían 35’ de la primera etapa y llegó lo más esperado para el local: gol de Zapla. Rubén Robledo Correa la punteó dentro del área y marcó el 1 a 0. Antes del gol "merengue" salió lesionado Ocaño, en su lugar ingresó Lezcano. En la etapa complementaria, a los 3’ Sueldo tuvo en sus pies la posibilidad de ampliar la ventaja, pero no remató bien. A los 23’ la visita reaccionó. De Souza habilitó a Troche que la tiró por arriba. A los 33’ nuevamente Troche remató pero el arquero Colli impidió el gol de los formoseños. No era la noche del delantero porque a un minuto del final tuvo otra, la pelota salió apenas desviada. En la recta final, Zapla retrocedió y Patria se le vino encima pero no pudo descontar. Importante triunfo del “merengue” que se encuentra segundo a un punto del líder Sarmiento.