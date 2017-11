El enigma de la araña

El pasado fin de semana el club Patria presentó una camiseta que no era la habitual en los últimos partidos; de color roja y con varias arañas y telarañas en color negro, el motivo tiene que ver con el Patria del 76 y mas precisamente con un jugador en particular, el arquero Getulio Frágueda quien es un ícono en su puesto en el fútbol formoseño y cuyo apodo durante esos años era “la araña negra”. Apodado "la araña negra" por su desenvolvimiento a la hora de realizar sus tapadas, el paraguayo quedó en la historia del fútbol local al tapar el penal con el que Formosa consiguió a su único representante en un campeonato de Primera División. Fue a Luis Vicentín, en la definición frente a Atlético Paraná el 22 de agosto de 1976. Una particularidad es que el guardameta jugó solamente seis partidos oficiales aquel año con la camiseta de Patria, todos por el Regional, donde el equipo recibió cinco goles en contra. Hay que recordar que su pase pertenecía a Textil Formosa, que llegó al Decano en calidad de préstamo y que no pudo estar presente en el Nacional de Primera. Gentileza: Facebook Patria