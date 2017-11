Se lo dieron vuelta

El Decano formoseño parecía tener la victoria en sus manos cuando ganaba 2 a 0 ante el puntero del Federal A Sarmiento de Resistencia pero en el complemento el conjunto dueño de casa logró remontar el marcador y terminó ganando 4 a 2. José Defilippi abrió la cuenta para los de Formosa a los 24 minutos del primer tiempo y Hugo Troche aportó el segundo a los 2 minutos del complemento; a partir de ahí todo sería del local que descontó a los 6 minutos por medio de Raúl Chabale, empató a los 20 minutos a través de Luis Silba de penal, pasó a ganar a los 36 minutos con gol de Diego Ftacla y en tiempo de descuento una vez mas Silba sentenció el partido. Dirigió el santafesino Carlos Córdoba. Con mucho manejo y posesión del balón empezó Sarmiento el partido ante un Patria que solo atinó a esperar en su campo y a especular, con el siempre peligroso Troche y el grandote Romero, algún error defensivo del local. En la primera jugada colectiva, Orzán coordinó bien por derecha con Cañete, pero su centro fue enviado al córner, cuando Silba se alistó para definir. En la siguiente, tras otra jugada de equipo, el que fue bien habilitado fue Chalabe, pero cuando se paró para definir Barrios lo cruzó con el brazo, en una jugada que para el árbitro no llegó a ser penal. Todo era de Sarmiento, hasta las dudas en defensa. Y fue así que a los 24, los formoseños aprovecharon una pelota parada y tras un leve despeje, con dos cabezazos en el área, abrieron el marcador mediante un cabezazo de Defilippi que se coló abajo, junto al palo derecho de Carrera. A partir de allí, el partido entró en un pozo. Primero porque en Sarmiento los que “manejan” el esférico no lograban hilvanar jugadas de peligro, y segundo porque el mezquino planteo de Patria, se acrecentó con la diferencia a su favor. El Aurirrojo no le encontró la vuelta a lo largo de toda la primera etapa. Además, en una jugada aislada, Carrera sacó al tiro de esquina un gran disparo de Troche. Recién en el cierre, el Decano arrimó peligro, tras un centro de Cañete, que en el segundo palo, Huth cabeceó desviado, en lo fue la última del primer tiempo. El segundo periodo se inició de la peor manera para los dirigidos por Valdez. El intento de salir siempre jugando, puede costar caro cuando hay errores y esta vez, se confió Huth. El central dudó, y el interminable Troche, lo aprovechó para pellizcarle el balón, y tras eludir a Carrera, anotar el segundo gol visitante. Parecía que la noche sería más oscura que nunca, pero Sarmiento reaccionó rápido. De inmediato Silba aguantó, pero su intento quedó trunco. En la siguiente jugada, nuevamente Silba le ganó a lo centrales visitantes, pero Acevedo tapó y dio un rebote que fue bien aprovechado por Chalabe para poner el descuento. Desde allí, el Decano asfixió a la visita. Fede López, ya pasado al ataque, desbordó dos veces, pero nadie estuvo certero para definir en el área. A los 62, Villar, que no tuvo su mejor noche, frotó la lámpara y le dio un pase quirúrgico a Cañete, que le ganó en velocidad a su marcador, y cuando se alistaba a definir, el marcador le cometió un claro penal, que Silba cambió por el gol del empate. Todo era del Decano chaqueño. A los 35, esta vez que el habilitó a “Caña” fue Piz, el delantero, con espacio, volvió a desbordar y cuando todos esperaban el pase sobre el arco, metió el pase atrás, para un Ftacla que entrando por el medio, definió para el 3 a 2. Con muchas ganas, Patria dio un paso adelante, aunque eso le dio mayor espacio a Sarmiento, que dilapidó varia ocasiones, y hasta casi se lo empatan, con un disparo al ángulo que atajó Carrera. Ya en el último minuto, el Decano presionó un saque lateral muy cerca del área de Patria, y en ese contexto, Silba aprovechó el obsequio y de primera puso el 4 a 2 definitivo para el líder absoluto de la zona 4 del Federal A. SÍNTESIS: SARMIENTO (4): Juan Ignacio Carrera; Brian Berlo, Luis Ybáñez, Ronald Huth y Federico López; Horacio Orzán (22’ ST, Ángel Piz), Claudio Cevasco y Ricardo Villar (32’ ST, Diego Ftacla); Gonzalo Cañete, Luis Silba y Raúl Chalabe (26’ ST, Matías Quiroga). DT: Raúl Valdez. SPORTIVO PATRIA (2): Lucas Acevedo; Claudio Santa Cruz, Gabriel Castillo, Franco Verón y Joel Barrios Barreto; Francisco De Sousa (42’ ST, Alberto Carou), Nicolás Fassino (38’ ST, Víctor Casado), José Defilippi y Nelson González (27’ ST, Cristian Risko); Hugo Troche y Matías Romero. DT: Ariel Medina. Goles: 24’ PT José Defilippi (SP); 2’ ST, Hugo Troche (SP); 6’ ST, Raúl Chalabe (S); 20’ ST, Luis Silba (S), de penal; 36’ ST, Diego Ftacla (S); 50’ ST, Luis Silba (S). Árbitro: Carlos Córdoba (Santa Fe). Asistentes: Ángel Ayala (Corrientes) y Gastón Ramírez (Posadas). Estadio: Centenario, de Sarmiento. FUENTE: PRENSA DE SARMIENTO. SÍNTESIS: PRENSA DE SARMIENTO. FOTOS: PRENSA DE SARMIENTO.