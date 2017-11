El Decano no levanta

Patria no puede encontrar aun la regularidad necesaria para poder salir del fondo de la tabla y nuevamente debió salir derrotado de la cancha tras perder 1 a 0 ante Chaco For Ever en el encuentro por la 14° fecha del Federal A. En el estadio Don Antonio Romero, el único tanto del encuentro lo marcó Lisandro Alzugaray a los 25 minutos del primer tiempo. El correntino Jorge Sosa fue el árbitro del partido.