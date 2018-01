Entre la Copa y la Reválida

Patria tendrá por delante una serie de compromisos de dos torneos diferentes –Reválida y Copa Argentina- por lo cual busca su mejor forma en la pretemporada con algunas caras nuevas dentro del plantel de Ariel Medina. La temporada de Patria no fue del todo buena en el 2017, no pudiendo hacer píe en el Federal A y debiendo conformarse con su ingreso a la Fase Reválida donde el camino al ascenso será mas largo y complicado. La buena para Medina es que podrá contar con el defensor Hugo Cortéz -llega desde Central Argentino de La Banda- y la posibilidad de que llegue también Néstor Espínola de Chile del Sport Loreto. El primer compromiso de Patria será el próximo 19 del corriente cuando visite por el partido de Ida de la Copa Argentina a Crucero del Norte de Misiones desde las 20 horas y luego el 27 de enero deberá jugar la revancha en el estadio Don Antonio Romero a partir de las 17 horas. En caso de avanzar de Fase, Patria deberá esperar por el ganador de Sarmiento y Chaco For Ever, ambos de Resistencia. Mas adelante, deberá empezar a jugar la Reválida en donde el 4 de febrero enfrentará a San Jorge de Tucumán, primer rival de una serie de partidos por esta instancia en donde también se verá las caras con Juventud Antoniana de Salta, Guaraní Antonio Franco de Misiones, Altos Hornos Zapla de Jujuy y Mandiyú de Corrientes; sólo el mejor del grupo, tras jugar Ida y Vuelta, accederá a la siguiente instancia. Sin descuidar claro está, en caso de no poder hacerlo, tampoco perder la categoría. Toda lo que resta de pretemporada, Patria trabajará en el predio de la Federación Médica, alternando en ocasiones como ya sucedió en el club 8 de Diciembre.