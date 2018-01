El Decano y el descenso

La temporada 2017/18 del Decano no es para nada buena y además de no haber logrado la clasificación la Fase Campeonato del torneo –se metió a la Reválida- empieza a preocupar el descenso donde en la actualidad y por el sistema de pérdida de categoría, es uno de los equipos que hasta el momento se está yendo al Federal B. Hay dos maneras de perder la categoría en esta temporada. Una de ellas es por promedio en la zona sumando puntos entre la primera fase y la reválida, allí hasta al momento el mas perjudicado en la zona 4 es Guaraní Antonio Franco de Misiones quien sumó 12 puntos en 18 partidos, mas arriba está Mandiyú con 15 puntos y luego Patria con 16, es decir si bien los misioneros están abajo, la diferencia de puntos es poca teniendo en cuenta que aun se deben jugar 10 fechas para determinar este descenso. Una vez concretado esos descenso, restará saber los otros 4 equipos que pierden la categoría y la forma será armando una tabla general, bajando los 4 peores promedios de esa tabla una vez mas sumando puntos de primera fase mas reválida divido cantidad de partidos. En esta situación, Patria sería en la actualidad uno de los descendidos pero al igual que en el caso anterior, aun restan jugarse 10 fechas para determinar los descensos. 1ra. fecha - 04/02/18 MANDIYU vs. A.H.ZAPLA J.ANTONIANA vs. G.A.FRANCO SAN JORGE vs. SP.PATRIA 2da. fecha - sábado 10/02/18 SAN JORGE vs. MANDIYU SP.PATRIA vs. J.ANTONIANA G.A.FRANCO vs. A.H.ZAPLA 3ra. fecha - miércoles 14/02/18 MANDIYU vs. G.A.FRANCO A.H.ZAPLA vs. SP.PATRIA J.ANTONIANA vs. SAN JORGE 4ta. fecha - 18/02/18 J.ANTONIANA vs. MANDIYU SAN JORGE vs. A.H.ZAPLA SP.PATRIA vs. G.A.FRANCO 5ta. fecha - 25/02/18 MANDIYU vs. SP.PATRIA G.A.FRANCO vs. SAN JORGE A.H.ZAPLA vs. J.ANTONIANA 6ta. fecha - sábado 03/03/18 A.H.ZAPLA vs. MANDIYU G.A.FRANCO vs. J.ANTONIANA SP.PATRIA vs. SAN JORGE 7ma. fecha - miércoles 07/03/18 MANDIYU vs. SAN JORGE J.ANTONIANA vs. SP.PATRIA A.H.ZAPLA vs. G.A.FRANCO 8va. fecha - 11/03/18 G.A.FRANCO vs. MANDIYU SP.PATRIA vs. A.H.ZAPLA SAN JORGE vs. J.ANTONIANA 9na. fecha - 18/03/18 MANDIYU vs. J.ANTONIANA A.H.ZAPLA vs. SAN JORGE G.A.FRANCO vs. SP.PATRIA 10ma. fecha - 25/03/18 SP.PATRIA vs. MANDIYU SAN JORGE vs. G.A.FRANCO J.ANTONIANA vs. A.H.ZAPLA