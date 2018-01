"Es un club donde no podemos descender"

Con la mirada en la Copa Argentina el próximo sábado pero con la mente puesta de lleno en la Reválida del Federal A, así se viene preparando Patria para afrontar el inicio de año. “Vamos a jugar la Copa Argentina, se hizo el sacrificio de ganar aquel partido para entrar a la Copa pero si me preguntas y creo todos coincidimos, el 4 de febrero empieza nuestro torneo, queremos hacer las cosas y queremos clasificar a la Zona Campeonato y si conseguimos eso también nos salvamos del descenso”, dijo el DT Ariel Medina. Agregando que “Este es un club grande donde no podemos darnos el lujo de descender, pero apuntamos a clasificar, la zona y los rivales ya los conocemos y apuntamos a pelear arriba”. Respecto a la llegada de refuerzos dijo que “No hay tiempo para probar, el que viene tiene que jugar por eso me incliné por la parte defensiva”. Mientras que sobre el caso Espínola dijo que no era lo que necesitaba o bien se esperaba iba a ser el jugador por lo cual optó por no sumarlo. Patria realizó días atrás un amistoso ante Fontana y recientemente ante Sol de América (1 a 1 y 4 a 1), “Este es nuestro segundo amistoso, se siente el cansancio de una pretemporada intensa y con estos partidos buscaremos el buen funcionamiento del equipo, también para jugar ante Crucero pero nuestro mayor objetivo será a partir del 04 de febrero”. “Me falta definirme en la zona central, encontrar esa dupla que me de juego, recuperación y salida rápida. Es la mayor duda, definir los cuatro que me den todo eso”, dijo respecto al equipo titular que afrontará los primeros compromisos del año. Ante Sol, el posible titular formó con : Damián Serrano; Hernán Castillo, Rafael Nicola, Hugo Cortez y Franco Verón; Francisco de Souza, José De Filippi y Cristián Risko; Hugo Troche, Cristian Campozano y Matías Romero. El sábado Patria recibirá en el partido de Ida de la Copa Argentina Crucero del Norte en el estadio Don Antonio Romero a partir de las 17 horas con el arbitraje del santafesino Carlos Córdoba.